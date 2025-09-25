Matica 8-9 /2025.

U rujanskom dvobroju Matice donosimo bogat prilog Matičino ljeto u kojem smo kroz niz reportaža i priča prikazali brojne programe u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Ljetna škola hrvatskoga folklora i Mala škola hrvatskoga jezika i kulture već su tradicionalno okupili više od 180 polaznika mlađih naraštaja koji u Matici iznose dojmove svog boravka, a tu je i Dnevnik s projekta Eco Heritage Task Force u kojem sudionici detaljno opisuju što su sve doživjeli u ovom ekološko – volonterskom kampu koji Matica provodi već više od 30 godina. Pročitajte i kako je bilo na okupljanju hrvatskih iseljenika diljem domovine – od Merikana na Kvarneru do Hrvata iz New Yorka koji su i ove godine posjetili svoj rodni Dubrovnik. U novom broju časopisa novi ravnatelj HMI-ja mr. sc. Zdeslav Milas u intervjuu govori o svom životnom putu i budućim programima, a za svaku je preporuku pročitati i odličan tekst Marijana Lipovca o svevremenskoj preporodnoj budnici Još Hrvatska ni propala. Uživajte i slobodno nam pišite o događanjima u vašim iseljeničkim zajednicama.  

Svjedok stoljeća: od zlatne groznice do digitalne epohe
Tradicija i zajedništvo uz pjesmu i ples – KUD „Kvirin“ proslavio 10. godinu postojanja
HRVATSKA NASTAVA Mannheim- Sportski susreti koji već 30 godina povezuju naraštaje hrvatskih iseljenika  

Kolumna

Iseljenički resursi naše kulturne diplomacije
Vesna Kukavica
Vesna Kukavica
Prošlostoljetni prijepori i narativi dnevne politike
Fra Šimun Šito Ćorić
Fra Šimun Šito Ćorić
Tisuću otoka hrvatskoga Jadrana
Božo Skoko
Božo Skoko

