Matica 8-9 /2025.

U rujanskom dvobroju Matice donosimo bogat prilog Matičino ljeto u kojem smo kroz niz reportaža i priča prikazali brojne programe u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Ljetna škola hrvatskoga folklora i Mala škola hrvatskoga jezika i kulture već su tradicionalno okupili više od 180 polaznika mlađih naraštaja koji u Matici iznose dojmove svog boravka, a tu je i Dnevnik s projekta Eco Heritage Task Force u kojem sudionici detaljno opisuju što su sve doživjeli u ovom ekološko – volonterskom kampu koji Matica provodi već više od 30 godina. Pročitajte i kako je bilo na okupljanju hrvatskih iseljenika diljem domovine – od Merikana na Kvarneru do Hrvata iz New Yorka koji su i ove godine posjetili svoj rodni Dubrovnik. U novom broju časopisa novi ravnatelj HMI-ja mr. sc. Zdeslav Milas u intervjuu govori o svom životnom putu i budućim programima, a za svaku je preporuku pročitati i odličan tekst Marijana Lipovca o svevremenskoj preporodnoj budnici Još Hrvatska ni propala. Uživajte i slobodno nam pišite o događanjima u vašim iseljeničkim zajednicama.