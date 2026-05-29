Matica 5 /2026.

U svibanjskom broju časopisa Matica donosimo sve o bogatom programu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se od 25. do 31. svibnja održava u Zagrebu. A u čast ove prve manifestacije tu je i niz sadržaja koji prati temu Tjedna. Tekst dr.sc. Ivana Tepeša vraća nas u povijest, u vrijeme kada su se u Hrvatskoj organizirali iseljenički piknici i ljeta koja su okupljala Hrvate izvan domovine, a cijela je reportaža opremljena foto građom upravo iz časopisa Matica. Razgovarali smo s ministrom vanjskih i europskih poslova dr. sc. Gordanom Grlićem Radmanom o njegovu povratku 1990. godine iz Švicarske u Hrvatsku te o aktualnim društvenim i političkim temama vezanima uz Hrvate izvan domovine. U susret okruglom stolu Mediji Hrvata izvan RH, koji je održan u sklopu Tjedna, u Matici pročitajte intervju s Karolinom Bašić, ravnateljicom izdavačke kuće NIU Hrvatska riječ iz Subotice. Dr.sc. Božo Skoko piše o Danu državnosti, kojeg Hrvati slave diljem svijeta, a da ne otkrivamo još mnoštvo drugoga zanimljivog sadržaja, želimo vam ugodne sate uz stranice Matice!