Povratnica iz Australije osmislila jedinstvenu dvojezičnu knjigu za djecu

Profesorica engleskog i učiteljica razredne nastave Jasna Antunović lani se nakon gotovo tri desetljeća života na Novom Zelandu i u Australiji vratila sa svojim psićem Fredom u Hrvatsku, točnije na Korčulu. Ovih dana izlazi joj knjiga za djecu i mlade na hrvatskom i engleskom jeziku koju je osmislila i napisala, a ilustratori knjige su učenici Osnovne škole Petra Kanavelića na Korčuli u kojoj ona predaje.

Odrasla je u Rijeci, a neko vrijeme živjela je i išla u školu na Korčuli gdje joj je živjela i baka. Davne 1997. dobila je priliku otići na Novi Zeland. Ondje je radila u osnovnoj školi, a poslije ju je životni put odveo u Tasmaniju i Australiju. Radila je, učila nove vještine, razvijala se kako poslovno tako i privatno. No, lani je u siječnju donijela veliku životnu odluku, kupila jednosmjernu kartu i vratila se za stalno u Hrvatsku. Ukratko je to priča 58-godišnje Jasne Antunović, učiteljice razredne nastave, profesorice engleskog jezika i povratnice u Lijepu Našu. Jasna danas predaje učenicima 4. razreda u Osnovnoj školi Petra Kanavelića na Korčuli, a uskoro će biti tiskana knjiga za djecu koju je napravila upravo u suradnji sa svojim učenicima. Knjiga je dvojezična, a oslikana je radovima djece.

Jasna sa svojim studentima u Melbourneu Sada predaje učenicima 4. razreda osnovne škole

„Ideja o povratku u Hrvatsku kod mene je tinjala poprilično dugo. Još prije pandemije odlučila sam da ću se vratiti. Sjećam se kako sam u siječnju 2020. kupila jednosmjernu kartu, no uhvatila me panika i tjeskoba da jednostavno to nisam mogla učiniti. I eto, dogodio se lockdown u Melbourneu, a ja sam se nakon toga preselila u Sydney. Provela sam ondje tri lijepe godine, no u jednom trenutku sam bila iscrpljena i emocionalno i mentalno i odjednom sam se pitala što ja radim ondje. Stvari koje sam voljela i u kojima sam uživala, sve mi je odjednom postalo strano. I jednostavno sam preko noći donijela odluku da se vraćam u Hrvatsku. Bilo je to u siječnju 2024. godine, a za realizaciju plana trebalo mi je četiri mjeseca, no uspjela sam“, govori nam Jasna koja se u travnju 2024. preselila na Korčulu. Prije nego što se otisnula u život na Novi Zeland, Jasna je radila kao učiteljica u osnovnoj školi u Rijeci. Davne 1994. upisala je studij za učitelja waldorfske pedagogije te je zapravo otišla na drugi kraj svijeta na praksu na trećoj godini studija.

FREDOVE PUSTOLOVINE

„Ondje sam ostala pet godina radeći u osnovnoj waldorfskoj školi. Nakon toga sam upisala još jedan studij, točnije master program iz lingvistike, a od 2002. godine predavala sam engleski odraslima. Predavala sam onima koji ne znaju nimalo engleski jezik pa do akademske razine koja je potrebna za daljnje studiranje“, objasnila nam je Jasna koja iz tog razdoblja pamti mnoga lijepa iskustva i prijateljstva s ljudima iz cijelog svijeta. Ipak, govori nam kako nije imala plan što će raditi kada je odlučila zatvoriti jedno poglavlje života i vratiti se u Hrvatsku. Objašnjava kako je sama sebi rekla da će pustiti stvari i život da se dogode spontano pa što bude. Kada je svojim bližnjima rekla za ovu odluku, nije naišla na odobravanje. Roditelji joj više nisu živi, a mlađi brat koji živi u Hrvatskoj nije bio oduševljen idejom da se ona vrati u Hrvatsku, objašnjava Jasna dodajući da mu nikako nije bilo jasno kako se ona planira vratiti u Hrvatsku bez ideje što će raditi. Ona je pak odlučila hrabro zaploviti u tu avanturu i nije pogriješila. Sve se odigralo spontano, a mjesto učiteljice razredne nastave u osnovnoj školi na Korčuli potpuno je ispunjava. Koliko uživa u novom/starom poslu svjedoči i činjenica što je nedavno svoje učenike uključila u poseban projekt. Naime, Jasna je napisala zanimljivu knjigu za djecu i odrasle koju je nazvala „Fredove pustolovine“(Fred’s adventures).

Jasnini učenici uživaju u Fredovoj posjeti četvrtkom, no uvjet je da moraju pratiti nastavu, a tek poslije se igrati

„Opisala sam zapravo život svog psića Freda koji je rođen na Tasmaniji, zatim je živio u Australiji, a eto sad je sa mnom i na Korčuli. Prošli smo puno toga zajedno, a ideja o pisanju knjige dugo je postojala. Fred je sa mnom odlazio na nastavu još u Australiji, a sada i na Korčuli dođe dva puta tjedno na nastavu i djeca ga obožavaju. Puno pričamo i crtamo o Fredu, a kako knjiga ima 31 priču, djeca su napravila upravo toliko crteža i oni su zapravo ilustratori moje knjige. Nisam mogla ni zamisliti sve ovo“, oduševljeno nam govori Jasna koja će uskoro imati predstavljanje na kojem će joj se pridružiti i djeca koja su joj pomogla. Jasna ističe kako jedva čeka taj trenutak. Razgovarajući s njom ne možete ne osjetiti koliko se povezala sa svojim učenicima, no i koliko su učenici povezani s njom i Fredom. Osim što obožavaju dane kada je Fred s njima na nastavi, Jasna je osmislila natjecanje za čitača mjeseca kako bi potaknula svoje učenike na čitanje. Djeca koja se najviše potrude imaju i posebnu nagradu, a to je šetnja s Fredom te palačinke i kakao u slastičarnici kojima časti ova domišljata učiteljica. Iako je Jasna godinama živjela vani, uvijek je promovirala Hrvatsku kako god je mogla.

Jasna i Fred uživali su u šetnjama u Sydneyju A vole istraživati i Hrvatsku

TURISTIČKE TURE ZA ŽENE

„Što se tiče Hrvatske, promovirala sam je od prvog dana otkad sam počela raditi u novozelandskoj školi. Djeca su brzo naučila pjevati pjesmice ‘Pahuljice padajte’ i ‘Plovi barka duboko u more’ te sam ih učila kako se pleše viteška igra Moreška. Nekoliko godina poslije, točnije 2012., osnovala sam Barefoot Croatia. Uzela bih godišnji u Australiji i onda bih vodila male ture po Hrvatskoj. I sad to želim opet raditi samo sa ženama. Moja poslovna partnerica kojoj su baka i djed podrijetlom iz Blata na Korčuli pokrenula je sa mnom Wise Women ture. I nadamo se kako će interes svake godine biti sve veći“, govori nam Jasna. Ture su primarno osmišljene za žene iz Australije, i ne nužno podrijetlom Hrvatice. Jasna za sebe kaže kako je definitivno tip koji stalno nešto mora raditi pa već sada ima i plan za novu knjigu, koju bi voljela posvetiti svojoj prijateljici.

„Riječ je o jednoj bivšoj studentici koja je postala moja prijateljica, a sljedeći plan mi je napisati knjigu o njoj. Ona je Afganistanka, rođena u Iranu i velika mi je inspiracija. Sada čekam i veselim se planovima da mi dođe ove godine u posjet. Pretpostavljam kako neće doći sredinom ljeta kad je vrlo toplo, nego kad malo zahladi pa ću joj pokazati ljepote Hrvatske“, kaže nam Jasna i dok se priprema druga knjiga, pitate li nju, ništa baš u životu ne treba čekati.

„Ako nešto želite, jednostavno to i napravite. Bez puno razmišljanja. Uvijek idem za osjećajem i dosad me nije iznevjerio i nikad ne posustajem bez obzira na sve. Kada sam osjetila silnu čežnju za Hrvatskom, rekla sam sama sebi – pa ne dolazi u obzir da provedem život nesretna. Imam još neko vrijeme do mirovine, ali mislim da ni u mirovini neću prestati raditi. Već razmišljam što bih sve mogla pokrenuti u Hrvatskoj“, kaže Jasna.