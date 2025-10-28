Matica 10 /2025.

Matica
Poseban dio listopadskog broja Matice posvetili smo hrvatskom tradicijskom blagu – tamburi. Možemo s pravom reći da je tambura nacionalni brend, a na svjetskoj razini Hrvatska se ističe jedinstvenim petogodišnjim sveučilišnim studijem tambure pri zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Jedan od ključnih ljudi zaslužnih za uvođenje toga značajnoga diplomskog studija je Siniša Leopold, dirigent, skladatelj i pedagoški vizionar s kojim smo razgovarali u ovom broju Matice. Osim toga, posjetili smo poseban Muzeju tambure u Slavonskom Brodu, ali i razgovarali s Hrvaticom iz Argentine koja je s obitelji doselila u mjesto pokraj Zagreba. Tu je i sjajan feljton Marijana Lipovca povodom 200 godina od rođenja Eugena Kvaternika – prvomučenika samostalne Hrvatske, a donosimo i dvije sjajne reportaže – prva iz Novske, s konferencije G2 koja je okupila poslovne ljude hrvatskog porijekla iz cijelog svijeta, a drugu iz Italije gdje su se održala dva važna događaja koja okupljaju tamošnje Hrvate, a o čemu nam je pisala urednica Fenix Magazina, Marijana Dokoza. Uživajte u čitanju!

INTERVJU Zdeslav Milas: “Moj iseljenički identitet naučio me razumjeti Hrvate izvan domovine”
Svevremenska preporodna budnica
Svjedok stoljeća: od zlatne groznice do digitalne epohe

Sramota je biti stranac u vlastitoj zemlji
Fra Šimun Šito Ćorić
Fra Šimun Šito Ćorić
Filmska priča pariškoga Slavonca
Vesna Kukavica
Vesna Kukavica
Tisuću otoka hrvatskoga Jadrana
Božo Skoko
Božo Skoko

