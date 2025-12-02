INTERVJU Hrvoje Pezo: Povratak stručnoga medicinskog kadra u Hrvatsku sve je veći

Dr. sc. Hrvoje Pezo predsjednik je Hrvatske komore dentalne medicine od 2007. godine, a iznimno je uspješan i u vođenju vlastite stomatološke klinike. U intervjuu za Maticu osvrće se na aktualne teme iz zdravstvenoga sustava, objašnjava zašto se u Hrvatskoj može ostvariti san o uspjehu te zbog čega hrvatski iseljenici, ali i stranci, dolaze upravo kod nas po stomatološke usluge.

Iz pozicije predsjednika Hrvatske komore dentalne medicine, kako biste opisali i

ocijenili razinu dentalnih usluga koju Hrvatska nudi u usporedbi s europskim

standardima?

Vrlo smo ponosni na situaciju u dentalnoj medicini u Hrvatskoj u kojoj trenutno djeluju četiri fakulteta dentalne medicine i jedan studij, koji rade na osnovnoj dodiplomskoj edukaciji stvaranja doktora dentalne medicine. Nakon završenoga studija, započinje cjeloživotno učenje kolega, koje ne samo da je nužno kako bi se postao dobar stomatolog, već je i zakonska obveza kao pripadnika regulirane profesije koje su obvezne primijeniti cjeloživotno učenje u cilju produživanja licencije za rad. Kvaliteta se očituje i u testu na europskome tržištu dentalnoga turizma gdje upravo zbog vrhunske kvalitete mnogobrojni strani državljani dolaze u Hrvatsku kao naši pacijenti. Suradnja koja me veseli, s Hrvatskom maticom iseljenika, isprepletena je s našim mnogobrojnim kolegama, doktorima, zubnim tehničarima, asistentima i dentalnim higijeničarima, koji su kao visokokvalitetan kadar pronašli svoje radno mjesto i izvan granica RH. Upravo zbog stečenih kvalifikacija i spretnosti u njihovu poslu, naši kolege su vrlo željan kadar u mnogim ordinacijama diljem svijeta.



Što Vas je osobno motiviralo da se posvetite dentalnoj medicini i unapređenju struke?

Oduvijek sam podržavao samoregulaciju profesija, pa tako i samoregulaciju dentalne medicine. Nije dobro kada se politika previše upliće u regulaciju struke, jer svaku struku pa tako i našu treba prepustiti ekspertima koji imaju znanja i volje da je unaprijede u pojedinoj zemlji. Upravo činjenica da je jedan narod snažan, a jedna nacija prosperitetna onoliko koliko i njezina najmanja sastavnica, a to je građanin kao pojedinac, educiran i radišan, potaknula me da pridonesem u svome malom segmentu izgradnji naše domovine.



Veliki broj hrvatskih iseljenika dolazi u domovinu upravo zbog dentalnih usluga. Po

čemu je Hrvatska konkurentna?

Hrvatska je prepoznata kao destinacija za dentalne usluge. Ne samo od strane iseljenika, već i od građana drugih zemalja. Činjenica je da u Hrvatskoj svaki pacijent može dobiti vrhunsku zdravstvenu uslugu po konkurentnoj cijeni. Republika Hrvatska je moderna i pravno uređena zemlja, što našim pacijentima pruža i pravnu zaštitu i jamči zdravstvenu uslugu u skladu s najsuvremenijim protokolima današnjice. Vrlo je važno da naši iseljenici, ali i strani državljani, osjete i tu pravnu sigurnost uz mehanizme zaštite prava pacijenata. Kada se te činjenice isprepletu s ljepotama naše zemlje, zasigurno postajemo vrlo konkurentna destinacija za obnovu svoga lijepog osmijeha.

Koliko zdravstveni turizam pridonosi hrvatskome gospodarstvu i u kakvoj je poziciji

dentalna medicina u sklopu tog sektora?

Zdravstveni turizam vrlo je važna gospodarska grana, a posebice je to izraženo u zemljama gdje turizam drži značajni postotak BDP-a. Dentalni turizam svojom dinamikom nema sezonalnosti, funkcionira tijekom cijele godine te predstavlja iznimno važan financijski priljev za destinaciju. Zbog zdravstvenoga turizama naši pacijenti iz drugoga kuta upoznaju Hrvatsku pa to predstavlja i jedan promotivni kanal za daljnja promišljanja pacijenta o sinergiji uživanja i komunikacije s Hrvatskom.

Na žalost, još moramo puno raditi na tome da postanemo jače dostupna destinacija u zrakoplovnome prometu te potaknemo još veću uključivost države u poticanju tog vida zdravstvene usluge. Konkurentnost u cijenama zemalja našega okruženja, ali i šire, vrlo često privuče fokus korisnika dentalnih usluga, bez kritičke analize o kvaliteti usluge i pravnoj sigurnosti pacijenta u slučaju komplikacija. Hrvatska je zasigurno ostvarila idealan omjer u kvaliteti usluge, cijeni i pravnoj sigurnosti, tako da joj predviđam vrlo visoko rangiranje na tržištu zdravstvenih usluga, posebice dentalnih.



Sve više liječnika i medicinskih sestara vraća se u Hrvatsku. Što ih motivira na to?

To je činjenica koje me posebice veseli i jedan je od razloga moje komunikacije s Hrvatskom maticom iseljenika. Stvari se polako, ali sigurno mijenjaju nabolje. Potezima Vlade RH, ali i uz veliki doprinos Matice, promiču se informacije i status na tržištu rada u Hrvatskoj. Naravno, situacija nije idealna kao što nije ni drugdje, ali uzimajući u obzir jačanje gospodarstva RH i sigurnost i kvalitetu života kod nas, mijenjaju se percepcije naših građana koji trenutno rade i žive u inozemstvu. Osobno svjedočim u svojoj klinici da se naši ljudi ili njihova djeca i unuci počinju polako vraćati i zasnivati svoj život u Hrvatskoj. U klinici smo zaposlili naše povratnike i u administraciji i u zdravstvenome odjelu te nam pridonose svojim iskustvima iz cijeloga svijeta u ostvarivanju izvrsnosti. Veseli me da se naša klinika profilirala i kao mjesto mogućnosti napretka u našemu sustavu pa tako bilježimo i jednu zanimljivu priču, gdje je povratnica u domovinu, zaposlivši se kod nas, ostvarila napredovanje u svim razinama postavši u konačnici i voditeljica klinike. To pokazuje da se i u Hrvatskoj može ostvariti poslovni san ako su ljudi pošteni, educirani i sposobni.



Što biste rekli iz iskustva, što je najvažnije u pristupu pacijentu da on na kraju

bude zadovoljan?

S pacijentom morate ponajprije biti iskreni i pošteni. Danas se odnos liječnik – pacijent uvelike promijenio. Prije je liječnik bio autoritet s kojim se nije raspravljalo, a danas taj odnos protječe u ravnopravnoj razmjeni informacija, poticanju na drugo mišljenje i prihvaćanju obostranih želja i mogućnosti.

Današnja tržišta, pa tako i dentalne medicine, vrlo su dinamična, ponekad bih rekao i obmanjujuća, gdje se na različite načine i uz mnoga nerealna obećanja pokušava pridobiti pacijenta da započne rad kod vas. Na žalost, u struci primjećujemo da se financije vrlo često odražavaju na potrebne tretmane i terapije, što nije dobro. Komora se vrlo snažno bori protiv toga i vrlo oštro reagiramo na nepridržavanje strukovnih pravila i etike nekih naših članova.

Poručio bih pacijentima da se dobro raspitaju kod koga će obaviti medicinski zahvat, da prouče tko je vlasnik te zdravstvene ustanove, kakve su mu strukovne kvalifikacije, koliko dugo je na tržištu te koliko su realna očekivanja koja nudi u svojim marketinškim kanalima. Na žalost, pacijenti često zaboravljaju na to da najjeftinija krunica ili implantat nije i najbolje rješenje pa pozicioniranje uz niske cijene može pacijentu napraviti komplikacije u budućnosti i pogoršati njegovo zdravstveno stanje. Želim ovom prilikom poručiti da su oralna higijena i stručan stomatolog najbolji prijatelji našega zdravog i lijepog osmijeha.