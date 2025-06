Društveni i kulturni kapital iseljenika i povratnika

Zadarski Sunset Sports Festival postao je u samo četiri godine globalno prepoznatljivo mjesto susreta sporta, medija, tehnologije i biznisa, koji su iznjedrili naši iseljenici i povratnici s prestižnih medijskih i sportskih borilišta, uloživši u taj spektakl vlastite intelektualne i materijalne vrijednosti

Piše: Vesna Kukavica

Zanimljiv primjer učinka društveno-kulturnoga iseljeničkog i povratničkog kapitala je zadarski sportski festival Sunset Sports Festival koji obogaćuje hrvatski turistički proizvod, inovativno pridonoseći razvitku sportskoga turizma u Hrvata, koji se diče uspjesima svojih sportaša u domovini i dijaspori. Na valorizaciju te vrste ohrabrio nas je nedavno objavljeni znanstveni rad „Transnacionalizacija odozdo: povratnici i useljenici hrvatskoga podrijetla između performativnosti pripadanja i društvenoga djelovanja“ objavljen u časopisu Migracijske i etničke teme (2024.) autorica Jasne Čapo i Marine Blagaić iz zagrebačkoga Instituta za etnologiju i folkloristiku, a koji baca novo svjetlo na povratničke migracije koje su posljednjih petnaestak godina postale plodno područje istraživanja u migracijskim studijama, napose u kulturnoj antropologiji i sociologiji. Uočeno je da su se stečena iskustva i vještine tijekom života u iseljeništvu pokazale važnijima za ostvarenje ekonomskog i društvenog blagostanja pojedinca nakon povratka od stečenoga materijalnog kapitala. Na temelju provedenoga istraživanja s četrdesetak povratnika i useljenika hrvatskoga podrijetla u Lijepu Našu o njihovu sveukupnome migracijskom trajektoriju, istraživačice ističu njihov golem prinos u nematerijalnim – društvenim i kulturnim vrednotama uz transfer znanja, vještina, ideja, stavova, kognitivnih shema, praksi, iskustava i društvenih mreža stečenih u iseljeništvu, zaključujući kako su povratnici i useljenici hrvatskoga podrijetla bitni potencijalni akteri društvenoga, kulturnoga i političkoga napretka Hrvatske četvrte industrijske revolucije. Istraživačice naglašavaju kako povratnici i useljenici ne predstavljaju tek demografski potencijal za RH, već svojom emocijom za državu i društvo podrijetla koja ne blijedi ni u postmigrantskim generacijama – nose, uz populacijski i gospodarski, i primjetan društveno-kulturni kapital. Prethodno je Branko Salaj (Zagreb, 1932. – Stockholm, 2022.), ekonomist, iseljenik i povratnik, svojedobno obnašatelj visokih državnih funkcija u Tuđmanovoj administraciji, izvrsno opisao posljednji od navedenih potencijala iseljeništva: to su ljudi s osobinama, znanjima i vještinama, ambicijom, spremnošću na prihvaćanje rizika, radnom disciplinom i inventivnom radoznalošću. Njihova iskustva, znanja i radnu disciplinu smatrao je „značajnim razvojnim resursom“ koji obogaćuje „našu etiku života i rada i kulturu političkoga dijaloga“ i dovodi nas do „mentalne obnove“ Hrvatske.

Taj razvojni resurs u najvitalnijem gospodarskom sektoru u RH – turizmu, donosi spomenuti zadarski Sunset Sports Festival. Sažeto, njegovo četvrto izdanje održava se od 5. do 7. lipnja 2025. Inicijator Festivala je najpoznatiji živući Dalmatinac s američkom adresom, ovjenčan s 45 Emmyja, Peter Pete Radovich, kreativni direktor i potpredsjednik produkcije CBS Sports te producent globalno praćenoga formata Beckham & Friends Live. Na ovogodišnjem Festivalu nastupaju zvijezde kao što su Kate Scott, istaknuta CBS-ova novinarka te Peter Schmeichel, proslavljeni vratar i aktualni nogometni komentator. Uz Evu Murati, njima se pridružuje i niz velikana iz svijeta sporta, tehnologije i biznisa kao što su Stipe Miočić, Robbie Douek, Nikola Stolnik, Luka Perković Perkz, Princ Faisal bin Bandar, Blanka Vlašić, Aleksandar Đurić, Oliver Lušić, Mirela Kardašević, Marko Matušinskij, Paul Biondich…

Podsjetimo, Peter Radovich sa suprugom Nancy i trojicom sinova redovito provodi ljeta u Neviđanima, odnosno na rodnim zadarskim otocima svojih roditelja, koji su se odselili u New York, gdje su Pete i njegova sestra odrasli – ostvarivši uz obrazovanje i malo sreće pravi američki san. „Za mene je uvijek posebno vratiti se u Hrvatsku, ali dolazak na Sunset Sports Festival ima dodatnu težinu jer ovdje se ne spajaju samo sport i mediji, već i kultura, identitet i globalna perspektiva. Ponosan sam što kao dio CBS-a mogu pomoći da ova priča iz Zadra dopre do međunarodne publike i što RH ovakvim događajem pokazuje da igra važnu ulogu na globalnoj karti. Posebno me veseli što na Festival stižem nakon finala Lige prvaka i produkcije emisije Beckham & Friends Live jer dio te energije i vrhunske produkcije donosimo i u Zadar, no sada s fokusom na hrvatsku priču.” Tim je riječima američki Dalmatinac Radovich dao još ozbiljniju notu inovacijama u našem sportskom turizmu, otvorivši Festival u Centru sv. Nikole proglašenjem dobitnika nagrada Sofascore Player of the Season, natjecanja koje je temeljeno na domaćim inovacijama koje u realnome vremenu prate statistiku iz 48 vrhunskih svjetskih liga. Kako je sportska ekonomija danas pozicionirana na 15. mjestu prema prihodima, ovaj Festival otvara Lijepoj Našoj dragocjenu nišu u razvojnoj perspektivi sportskoga turizma. Za zadarsku priču Radovich je angažirao direktora festivalskoga programa Zagrepčanina Damjana Rudeža, proslavljenoga NBA košarkaša i povratnika iz SAD-a. Rudež je Festivalu dodao domovinski žar mlađeg naraštaja, koji simbolizira naša planetarna zvijezda esporta Luka Perković Perkz.