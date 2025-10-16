Najava 9. Marohnićevih dana na Hreljinu

Hrvatska matica iselejnika Podružnica Rijeka i Katedra čakavskog bakarskoga kraja organiziraju 9. Marohnićeve dane na Hreljinu (Bakar) 23. listopada 2025. s početkom u 18 sati.

Marohnićevi dani su tradicionalni program obilježavanja rođenja velikana hrvatskog iseljeništva koji je odredio smjernice Hrvatske bratske zajednice u SAD-u. U programu gostuju Institut za istraživanje migracija, Istra Film te Radovan Tadej, autor biografije „Josip Marohnić-život i djelo“ i autor dopunjenog i proširenog digitalnog izdanja biografije „Josip Marohnić prvi pjesnik iseljene Hrvatske!”, objavljene u suradnji vukovarske i riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika te udruge Hrvatska izvandomovinska lirika. Nakon kraćeg predavanja, slijedi projekcija dokumentarnog filma o Josipu Marohniću (redatelj Bernardin Modrić i scenarist Radovan Tadej).

Digitalno izdanje biografije možete preuzeti ovdje:

Veselimo se vašem odazivu!