Život i djelo Josipa Marohnića dostupni u novom digitalnom izdanju

Digitalna knjiga o Josipu Marohniću obrađuje svaki segment njegova života – od djetinjstva u Hreljinu, odlaska u Ameriku i studija u Chicagu, do pjesničkog i publicističkog rada te predvodničke uloge u Hrvatskoj bratskoj zajednici – pružajući čitatelju temeljit uvid u život i djelo ovog nezasluženo zaboravljenog velikana.

Objavljena je biografija u digitalnom obliku o Josipu Marohniću, pioniru hrvatskog iseljeničkog života u Americi, autora Radovana Tadeja, realizirana u suradnji Hrvatske izvandomovinske lirike te vukovarske i riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika.

Knjigu možete preuzeti na poveznici: https://hil.hr/radovan-tadej/

Josip Marohnić (Hreljin, 1866. – Pittsburgh, 1921.) jedan je od najistaknutijih naših iseljenika, prvak hrvatske iseljeničke zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama s početka 20. stoljeća. Prvi je pjesnik iseljene Hrvatske (zbirke Jesenke tiskane 1897., Amerikanke 1900., Spomen pjesme i Šaljive pjesme 1913.); spisatelj (najpoznatija djela Popis Hrvata u Americi i kratki opis Sjedinjenih Država sa zemljovidnim kartama iz 1902. i Povijest Sjedinjenih Država Amerike iz 1903. godine); osnivač je i vlasnik tiskarsko-nakladničke kuće koja posluje pod nazivima Hrvatska knjižara Josipa Marohnića, Prva američka hrvatska knjižara, Prva hrvatska knjižara u Americi ili Knjižara Josipa Marohnića u čijoj nakladi izlaze prvi hrvatsko-engleski rječnici i priručnici za učenje engleskog jezika na američkom tlu (Hrvatsko-englezki razgovori i riečnik iz 1902., Englezko-hrvatski listar za Hrvate i Srbe u Americi iz 1908., godine). Marohnić je, dakle, tiskar, nakladnik, urednik, knjižar i autor (sve u jednoj osobi!) koji je za hrvatske iseljenike izdavao, uređivao, tiskao, pisao i distribuirao časopise i knjige raznih profila koje su bile od neprocjenjive koristi za Hrvate u SAD-u i Kanadi.

Ne samo to, od 1897. do 1908. godine bio je glavni knjigovođa i blagajnik (današnjim rječnikom rečeno financijski direktor) Narodne hrvatske zajednice (danas Hrvatska bratska zajednica), a od 1912. do 1921. godine predsjednik je ove Zajednice. Za to vrijeme i zahvaljujući upravo Marohnićevom radu, sposobnostima i zalaganju, NHZ (danas HBZ) je postala respektabilna ustanova koja djeluje i dan danas te je najveća i najpoznatija hrvatska institucija izvan Hrvatske.

Usprkos svim tim zaslugama, Marohnićev život i njegovo djelo nisu dovoljno poznati niti u njegovom primorskom rodnom kraju, niti na nacionalnoj razini, niti u dijaspori, a do sada nije objavljen niti jedan rad koji temeljito obrađuje njegov doprinos hrvatskoj kulturi i našemu narodu. Upravo zato je ova Marohnićeva biografija rad koji popunjava ovu prazninu, jer se u njoj obrađuje svaki segment Marohnićeva života (djetinjstvo i mladenaštvo u rodnom Hreljinu, odlazak u Ameriku, tada obećanu zemlju, rad u Chicagu i školovanje na Wheaton Collegu, angažman u Narodnoj hrvatskoj zajednici, publicistički i pjesnički rad te nakladnička i knjižarska djelatnost). Na taj se način u hrvatskoj publicistici i znanosti popunjava jedna praznina, vraća se dug domovine prema ovom zaslužnom hrvatskom posleniku na američkom kontinentu i omogućava solidan temelj za daljnje proučavanje njegova života i djela.

Prvo izdanje knjige o ovom značajnom hrvatskom iseljeniku pod nazivom Josip Marohnić-život i djelo objavljeno je 2023. godine u nakladi Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba, Gradske knjižnice Crikvenica i Naklade Kvarner d. o. o. iz Novog Vinodolskog uz veliku organizacijsku pomoć koju je prilikom pripreme za tisak i za promoviranje ove knjige dala riječka podružnica Hrvatske matice iseljenika.

Ovo drugo izdanje, donekle prošireno i dopunjeno s novim podatcima, objavljuje se samo na mrežnim stranicama udruge Hrvatska izvandomovinska likika (HIL). Oba izdanja, kako ono knjiško tako i ovo internetsko, neka budu temeljac za daljnje istraživanje i vrednovanje rada J. Marohnića na svim poljima njegova djelovanja.

Radovan Tadej