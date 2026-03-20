Kulturno-vjerska baština Hrvata BiH – ovaj događaj u suorganizaciji HMI-ja priređuje se s ciljem međusobnog povezivanja Hrvata u BiH i matičnoj domovini, ali i šire. Upoznavanje zajedničke tradicije, kulture i nošnji, unaprjeđenje kulturnih, obrazovnih, gospodarsko-socijalnih i drugih životnih zanimanja raseljenih bosansko-hercegovačkih Hrvata, kao i pružanje potpore Hrvatima u BiH, posebno u jačanju i očuvanju nacionalnoga, vjerskoga i kulturnoga identiteta, ciljevi su ovoga vrijednog događaja. Program je do sada održan u Sarajevu, Jajcu, Livnu, Rami i Plehanu, Gučoj Gori, a ove godine će se održati 16. – 18. srpnja u Stocu.