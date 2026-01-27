Raspisan literarni natječaj „Zlatna ribica 2026.“ za učenike osnovnih škola u Gradišću

Hrvatska matica iseljenika podružnica Rijeka

poziva učenice i učenike osnovnih škola u Gradišću u Mađarskoj

na sudjelovanje u nagradnom literarnom natječaju



Zlatna ribica 2026.

Tema: Što tebi znači Hrvatska?

Svoje prozne i poetske uratke pošaljite na e-mail: zlatnaribica@matis.hr najkasnije do 20. ožujka 2026.

Napomena: svi radovi trebaju biti na gradišćanskohrvatskom uz obavezan prijevod na hrvatski standardni jezik te otipkani u Wordu font Arial 12.

Stručni žiri dodijelit će dvije prve nagrade: u kategoriji od 9-11 godina i u kategoriji od 12-14 godina navršenih do 31.8.2026. Nagrade su boravak u Matičinoj Maloj školi hrvatskoga jezika i kulture u Dječjem odmaralištu Crvenoga križa u Novom Vinodolskom u trajanju od 20. – 31. srpnja 2026.

Nagrada uključuje prijevoz iz Zagreba u Novi Vinodolski i natrag, boravak i materijale, a roditelj ili osoba koju roditelj odredi treba dovesti dijete do Zagreba te isto tako podignuti dijete po povratku u Zagreb u svojoj organizaciji i o svom trošku.

Dodjela nagrada i objava na portalu Hrvatske matice iseljenika: travanj 2026.