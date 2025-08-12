Tradicionalni Susret iseljenika u Labinu

Uz zahvale na donacijama i ulaganjima, posebno se izdvojila inicijativa za očuvanje istarske koze, nekada simbola svakog istarskog domaćinstva.

Veselo i nostalgično bilo je 11. kolovoza u Labinu, gdje je održan tradicionalni Susret iseljenika. Uoči svečane večere, župan Istarske županije Boris Miletić zahvalio je iseljenicima na donacijama za labinski Dom zdravlja, istaknuvši i podršku onima koji su se vratili u domovinu te ulažu, ponajviše u turizam, ali i u stočarstvo.

Posebno je istaknuta prošlogodišnja inicijativa iseljenika za očuvanje istarske koze – autohtone životinje koja je nekada bila u svakom domaćinstvu, a danas je pred izumiranjem.

U ime Podružnice Hrvatske matice iseljenika u Puli, okupljene je pozdravila Barbara Buršić, naglasivši važnost ovakvih druženja i spremnost ureda da pomogne iseljenicima u rješavanju njihovih upita.

Organizatori susreta su Grad Labin, općine Raša, Pićan, Kršan, Sveta Nedelja te Podružnica Hrvatske matice iseljenika u Puli.

Barbara Buršić, voditeljica HMI Pula Franko Pavićevac iz New Yorka