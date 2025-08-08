Obogaćena leksikografska građa vojvođanskih Hrvata

Iz tiska je izašao ovih dana 17. svezak Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, čiji je nakladnik HAD iz Subotice

U sedamnaestom svesku Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, koji obuhvaća slova N, Nj i O, to jest od natuknice nacija do glasila Otac Gerard, četrdesetak autor napisalo je ukupno 148 članaka, koje prati 21 uputnica i 95 ilustracija. U ovu je brojku uvršten i nešto veći broj priloga na kraju sveska (25 članaka i 1 uputnica), kojima se dopunjuju raniji svesci. Građa 17 sveska opseže 154 stranice koje su grafički lijepo oblikovane. Leksikonski svesci, uz tiskanu verziju, imaju i svoju internetsku inačicu u pdf formatu.

Potporu izlasku ovoga sveska Leksikona pružili su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice te Grad Subotica.

U svesku je obrađen veći broj pojmova i izvedenica od termina nacija (nacionalizam, nacionalna manjina, nacionalna zajednica, nacionalni identitet, nacionalnost itd.) i narod (narodni preporod, Narodnosni dom u Kaćmaru, Narodnosni dom Bačko-kiškunske županije, narodnost…). Iščitavajući građu sveska susrećemo obilje novina i časopisa koji su zrcalili svekoliko stvaralaštvo Hrvata vojvođanskoga prostora kao što su dvije novine istog imena Narod, Narodna rič; dva istoimena lista Narodne novine, Narodni glas; dva godišnjaka istoga imena Narodni kalendar. Obrađene su natuknice časopisa Napred, Naš kalendar za Bunjevce – Šokce – Hrvate, Naš kalendar, Naša domovina, Naša pozornica, te tri lista koji su nosila naslov Naše novine, Naše slovo, Naši radovi. Posebno je navedena natuknica koja obrađuje najznačajniji list južnougarskih Hrvata Neven te istoimeni podlistak budimpeštanskih Narodnih novina, ali i razni periodičnici kao što su Nova pošta, Nova riječ, Svetodanik, Novog stolića glasnik, Njiva, Obchenski ilirski kalendar, Otac Gerard itd. Čitatelj može uživati u člancima posvećenim pojedinim udrugama i ustanovama koje su obilježile život tamošnje hrvatske zajednice kao što su Nacionalna organizacija Bunjevaca i Šokaca, Naša djeca, NIU Hrvatska riječ, Omladinsko društvo Jugoslavija, OKUD Ivan Goran Kovačić, OKUD Mladost). Nadalje, obrađeni su toponimi kao što su Naseobina Staniše Neorčića Tapše, Nenadić, Nova Kula, Nova Subotica, Novi Sad, Novi Žednik, Novo Selo – mjesto i subotička četvrt, Odžaci, Ostrogon. Među etnografskim pojmovima, uz ostalo, saznajemo što su naćve, obojak ili pak obranac.

Od biografija značajnih osoba iz prošlosti i sadašnjosti bačkih Hrvata susrećemo ličnosti iz porodica Nimčević, Orčić i Ostrogonac. Makropedijski prilozi fokusirani su na pojmove kao što su nacija, nacionalna svijest, narodna vijeća, optant, orlovski pokret…

Glavni urednik Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca je dr. sc. Slaven Bačić. Nakladnik ove vrijedne leksikonske serije je Hrvatsko akademsko društvo u Subotici, koje djeluje

dulje od četvrt stoljeća.Poticaj na osnivanje udruge hrvatskih intelektualaca došao je 1998. godine od Zlatka Šrama, Josipa Ivanovića i Duje Runje. Društvo je osnovano radi razvijanja i populariziranja društvenih i humanističkih znanosti te istraživanja povijesnih, kulturoloških, socioloških i inih odrednica pripadnika tamošnje hrvatske zajednice. U sklopu Društva od 2003. godine radi se na Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca. Mreža suradnika dosegla je više od 180 autora iz četiri zemlje.

Među suradnicima Leksikona su i oni iz Hrvatske matice iseljenika – Ante Beljo, Marija Hećimović i Vesna Kukavica. Zaključno, dosadašnjih 17 tiskanih svezaka sveukupno imaju čak 2169 stranica, što ovaj leksikografski pothvat ubraja u najznačajnije kulturne projekte bačkih Hrvata.