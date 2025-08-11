Klapski zagrljaj u Istri

Klapa Kartolina iz Windsora u Kanadi boravila je od 26. do 30. 7. u Istri na poziv i „uzvratno gostovanje“ ženskoj klapi Teranke iz Pule. Zajedničkim koncertima u Svetvinčentu i Puli klape Kartolina i Teranke pokazale su kako pjesma briše granice i čuva hrvatsku baštinu diljem svijeta.

„Šotovoće piva klapa u to gluvo litnje doba“ poznati je stih Oliverove pjesme koji smo mogli krajem srpnju preslikati u Istru. Klapa Kartolina iz Windsora u Kanadi boravila je od 26. do 30. 7. u Istri na poziv i „uzvratno gostovanje“ ženskoj Klapi Teranke iz Pule. Suradnja ovih dviju klapa započela je ujesen 2023. kada su na poziv Kartoline pulske Teranke održale nekoliko koncerata i klapskih radionica u Kanadi. Od ljeta 2023. traje i suradnja pulske podružnice Hrvatske matice iseljenika s Terankama kada je pulska klapa na jadranskoj turneji ugostila žensku klapu Valovi iz Argentine.

Klapa Kartolina je acapella mješovita klapa koja promiče klapsko pjevanje izvan Republike Hrvatske, a djeluje u kanadskom gradu Windsoru od 2013. i pridružena je Hrvatskoj župi sv. Franje Asiškog. Klapa je ostvarila brojne nastupe u Kanadi, SAD-u te Hrvatskoj, a nastupili su i na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu (2016., 2019., 2023.). U Kanadi je Kartolina ugostila više klapa iz Hrvatske, među kojima su i Teranke. Umjetnička voditeljica klape je Višnja Tijardović, diplomirana operna pjevačica i edukatorica. Redovito nastupaju na Danu hrvatske baštine u državi Ontario te svojoj pjesmom pronose hrvatsku baštinu svijetom. Članovi klape nastupaju u izvornim splitskim nošnjama te i na taj način pridonose očuvanju baštine.

Tijekom petodnevnog boravka klape Kartolina u Istri održana su dva klapska koncerta. Prva klapska večer održana je na Placi u Svetvinčentu. Čarobni ambijent renesansnoga trga i pozornica uz šternu iz 19. stoljeća svojom su se skladnošću i jednostavnošću idealno uklopili s vrsnim izvedbama domaćina, ženske klape Teranke i muške klape Teran iz istarskog Trviža, i kao posebnih gostiju, mješovite klape Kartolina. Klape su izvele tradicionalne klapske napjeve, istarske pjesme i obrade poznatih pjesama i brojnoj publici pružile pravi klapski zagrljaj i radost zajedničkog muziciranja.

Klapa Kartolina u Puli / foto: Valter Zanco Klapa Teranke – Svetvinčenat Klape Kartolina, Teranke, Teran – Svetvinčenat

Klape Kartolina i Teranke svojim su snažnim i kvalitetnim glasovima i interpretacijom, osim prije spomenutog šotovoća, uspjele razbiti i rastjerati oblake, kišu i oluju koji su prijetili (ne)održavanju drugoga klapskog koncerta u Puli. Na pulskoj Portarati, uz velebni rimski Slavoluk Sergijevaca publika koju nije obeshrabrilo nepovoljno vrijeme uživala je u izvornom acapella klapskom izričaju. Djelić svojeg bogatog repertoara tradicionalnih dalmatinskih klapskih pjesama izvele su Kartolina i Teranke koje su na klapski način otpjevale i nekoliko istarskih napjeva.

Boravak i koncerte klape Kartolina u Istri organizirani su u suradnji i uz potporu Grada Pule, TZG Pula, SAKUD-a Pula, Puhačkog orkestra grada Pule, Hrvatske matice iseljenika – Podružnica Pula, Općine Svetvinčenat, TZO Svetvinčenat i pokrovitelja.

Na svojem prvom gostovanju u Istri klapu Kartolina primio je i zamjenik gradonačelnika Grada Pule Vito Paoletić koji je izrazio zadovoljstvo dolaskom klape u Istru i nastavkom kulturne suradnje klapa Teranke i Kartolina te istaknuo važnost ovakvih projekata u očuvanja identiteta i promociji hrvatske kulturne baštine u svijetu te jačanju veza iseljeništva i domovine.

Uz pratnju članica klape Teranke i voditeljice HMI – Podružnice Pula obišli su i Pulu i zapjevali i za svoj gušt u pulskoj Areni. Obišli su i Svetvinčenat, Nacionalni park Brijune, Rovinj i Motovun upoznajući mirise, okuse, zvuke, boje Istre noseći sa sobom u Kanadu i svoju kartolinu uspomena na litnje doba, pismu i Istru.

U pulskoj Areni Obilazak NP Brijuni