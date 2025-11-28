“Ero s onoga svijeta”- glazbeno-scenska priča oduševila Zagreb

Nakon dviju uspješnih izvedbi u Tomislavgradu, projekt Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad i njegove Škole mjuzikla i glume izveden je u Hrvatskoj matici iseljenika

Hrvatska matica iseljenika, 28. studenog 2025. bila je domaćin jedinstvenog kulturnog događaja koji je spojio glazbu, scensku umjetnost i hrvatsku tradiciju- izvedbe glazbeno-scenske predstave “Ero s onoga svijeta” po tekstu Milana Begovića. Predstava koja već generacijama simbolizira slavlje kulturnog identiteta i zajedništva, ponovno je oduševila publiku.

Nakon dviju uspješnih izvedbi u Tomislavgradu, projekt Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad i njegove Škole mjuzikla i glume premijerno je izveden i u Zagrebu. Više od 100 izvođača, nakon šest mjeseci priprema, prikazalo je svoju verziju jednog od najpoznatijih hrvatskih scenskih djela. Na pozornici su se izmjenjivali ples, pjesma i gluma polaznika KIC-ove Škole mjuzikla i glume, uz podršku članova Frame Tomislavgrad, Župnog zbora sv. Nikole Tavelića te zbora i puhačkog orkestra Srednje glazbene škole Tomislavgrad.

Izvedbi su nazočili i visoki uzvanici: Ivan Vukadin, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Buntić, načelnik općine Tomislavgrad te Zdravka Bušić saborska zastupnica i predsjednica saborskog Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Okupljene je u ime domaćina Hrvatske matice iseljenika pozdravila zamjenica ravnatelja HMI-ja, Ivana Rora.

Glazbeno-scenska predstava oduševila je publiku koja je cijeli ansambl, svirače i pjavače te cijeli autorski tim predvođen Zrinkom Lukač, ispratila ovacijama.

Ova izvedba dio je obilježavanja 1100. obljetnice krunidbe kralja Tomislava, a Tomislavgrad je još jednom potvrdio bogatstvo svoje kulturne baštine, kreativnosti i zajedništva.