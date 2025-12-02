Matica 11 /2025.

Izdanje Matice u studenome, mjesecu posebnog pijeteta prema svim žrtvama Domovinskog rata, posvetili smo sjećanju na velika stradanja i razaranja, na one koji su dali živote za Hrvatsku i na one nestale za kojima se još traga. Branitelj Dubravko Duić Dunja autor je spomenika Ovčara koji se nalazi na naslovnici, a o čijim likovnim djelima, kojima odaje počast poginulima, donosimo priču. Državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, u intervjuu za Maticu ističe kako je Ured ostvario snažan iskorak u jačanju suradnje s Hrvatima izvan Hrvatske, navodi buduće projekte i govori o svom ratnom putu i obrani rodnog Vukovara. Donosimo i reportažu o hrvatskim zajednicama u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu, a bili smo i na svečanom prijmu u Bernu u čast našeg dugogodišnjeg kolumniste, fra Šimuna Šite Ćorića povodom 50. obljetnice svećeništva i 41 godine misionarskog rada u Švicarskoj. Preporučamo i tekst o monografiji Usora 1991. – 1995., a vjerujemo da će vas zaintrigirati i osvrt na međunarodnu konferenciju o očuvanju hrvatskog identiteta u svijetu kroz jezik kao poveznicu.

Uživajte u čitanju, srdačan pozdrav iz redakcije!