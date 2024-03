55 godina Hrvatskoga radija New York

Tekst: Tin Frančević; Foto: ustupljene fotografije

Urednica i voditeljica Hrvatskoga radija New York Petra Peša postala je 2022. godine ujedno i prva žena predsjednica Upravnog odbora te radiopostaje. Uz poslove simultanog i konsekutivnog prevođenja, radi i kao ovlaštena prevoditeljica pri prevođenju javnih isprava za stjecanje hrvatskog državljanstva te za druge potrebe hrvatskih iseljenika.

U sklopu kolegija Hrvatska žena u iseljeništvu na studiju demografije i hrvatskog iseljeništva Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu student Tin Frančević intervjuirao je urednicu „Glasa slobodne Hrvatske“ na Hrvatskome radiju New York Petru Pešu koja je podijelila svoje iskustvo života u iseljeništvu. Tekst objavljujemo u Matici radujući se interesu novih generacija za povezivanje s Hrvatima izvan domovine.

Ova uspješna Hrvatica ima iza sebe i uspješnu iseljeničku priču. Trenutačno živi i radi u New Yorku kamo je došla nakon završenoga studija. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla je zvanje profesora njemačkoga i španjolskoga jezika i književnosti, a na Suvremenom učilištu u Splitu osposobila se kao menadžerica za odnose s javnošću. Dugo je radila upravo u toj branši, a u Ameriku je došla zbog ljubavi prema suprugu. Radila je u karijeri kao freelancerica na raznim poslovima – prevodila simultano i konsekutivno, a danas je ovlaštena prevoditeljica za hrvatski jezik čime umnogome pomaže tamošnjim hrvatskim iseljenicima upravo prilikom dobivanja dokumenata.

Aktivna je također i u lingvističkoj školi u Ujedinjenom Kraljevstvu (Leeds) kao „Language specialist“, a radi i kao učiteljica pri Hrvatskoj školi „Kardinal Stepinac“ u hrvatskoj župi na Manhattanu. Ubrzo nakon dolaska u New York dobila je poziv tadašnjeg predsjednika Upravnog odbora Hrvatskoga radija da se pridruži njegovu timu pa postaje i urednica i voditeljica na tom radiju, a ubrzo i članica uprave Hrvatskoga radio kluba. Danas je urednica i voditeljica slušane emisije „Glas slobodne Hrvatske“.

Govoreći o ustrojstvu radija i programu, Peša objašnjava da se tim Hrvatskoga radija New York sastoji od Upravnog odbora (4 člana), Uredništva (8 članova), članova Radio kluba, koji ima tristotinjak ljudi, a tu je i poseban tim za podcast. Svi nabrojeni članovi su volonteri, a teme su raznolike – od kulture, glazbe i povijesti do sporta i umjetnosti – sve je usmjereno na ono što ima veze s Hrvatskom i Hrvatima, bilo u domovini ili onih u iseljeništvu. Često im se gosti, naglašava Peša, javljaju sami s brojnim zanimljivim pričama.

Petra Peša ne krije da joj u Americi nedostaje život iz Hrvatske.

„Kako sam ja iz Hrvatske ovamo stigla u ‘drugu Hrvatsku’, Hrvatsku u Americi (većinom se krećem među Hrvatima), nije bilo nikada neke velike razlike ni golemoga kulturološkog šoka jer sam ipak okružena sa svojima. No, općenito život u New Yorku i rad s Amerikancima ipak je u potpunosti drukčiji od onoga kod kuće. Golema prostranstva, nevjerojatan broj ljudi koji živi na gusto naseljenom prostoru i posvuda se kreće; golem, nepregledan velegrad New York; neopisiva konkurentnost na svakom poslovnom planu ili tržištu, sve je to potpuno drukčije nego u Hrvatskoj. Prenapučenost i prevelika ponuda i potražnja najveća su obilježja života u Americi. Najviše me zapravo još i danas zastrašuje, ali donekle i oduševljava, ta nevjerojatna veličina New Yorka, prostranstvo, relacije od jedne točke do druge i činjenica da do prijateljice ili do posla moraš, pod normalno, putovati i po sat, dva u jednom smjeru. To u Hrvatskoj ne postoji i ako niste to baš osobno doživjeli, teško ćete to zapravo moći zamisliti ili osjetiti“, objašnjava Peša.

I njezin suprug je hrvatskih korijena, ali rođen u Americi. Nakon vjenčanja u Hrvatskoj, Petra je dvije godine čekala dozvolu za preseljenje, a najveća potpora u tom razdoblju života bili su joj upravo suprug i majka. O životu u Americi Peša govori iskreno, bez zadrške.

„Da banaliziram ili pojednostavim: ovdje nema ‘ajmo na kavu’ jer do kave ćeš vjerojatno putovati koji sat, i to samo u jednom smjeru, bez pretjerivanja. Ne bih se mogla sjetiti da mi je ikada bilo ‘osobito teško’, no često čeznem za bezbrižnom šetnjom ili neobveznim, neplaniranim, spontanim odlaskom na već spominjanu kavu kao metaforu za bilo koji spontani odlazak u šetnju iza ugla. Ovdje nedostaje onih bezbrižnih buđenja i radovanja danu u kojem ne morate činiti ništa ako ne želite. Čeznem za usporenim odlaskom na plažu, sjedenjem uz more i gledanjem u daljinu. To mi stvarno nedostaje, znate ono ‘slatko nečinjenje ičega’.“

O povratku u Hrvatsku razmišlja otkako je došla u Ameriku. Prvotna je odluka bila ostati dok suprug ne ode u mirovinu. S obzirom na to da je zavoljela svoj novi život u Americi, taj povratak je malo odgodila. Zbog prirode posla i okolnosti, i Hrvatsku i Ameriku smatraju svojim domom.

„Tamo gdje stvorite dom i imate obitelj i prijatelje koje volite, tu želite provoditi svoje vrijeme, svoj život, a to je i u Hrvatskoj i u Americi“, zaključila je Peša.

Jedan od najpoznatijih zaštitnih znakova hrvatskog iseljeništva u SAD-u

Hrvatski radio New York osnovan je na Manhattanu u NY davne 1969. godine. I danas je omiljeni kanal informiranja svih generacija Hrvata na području Sjeverne Amerike, a iza svega stoji veliki rad koji je u posljednjih nekoliko godina, koliko je na čelu ovoga radija nova uprava, donio zaista vidljive rezultate.

Za to je zaslužan tim od čak 20 volontera koji svakog dana rade na kreaciji subotnjeg programa, dio njih ima dugotrajni staž, dok su ostali dio novoga mladog tima koji se nedavno pridružio.

– Dobili smo osvježenje u tehničkom i voditeljskom uredništvu, odnosno nove suradnike koji su se s puno entuzijazma prihvatili posla. Pogotovo smo ponosni na naših čak 13 podcasta, gdje smo ostvarili suradnju s drugim organizacijama Hrvata u Americi te s ustanovama u Hrvatskoj. Posebice nas raduje da su se uključili i mnogi mladi ljudi koji s puno volje i energije pripremaju svoje emisije – naglasila je Peša dodavši kako su sve ove aktivnosti dovele do većeg broja posjećenosti web stranice te posljedično veće slušanosti za čak 70% u odnosu na prijašnje tri godine.

Teme podcasta odnose se na studiranje u Hrvatskoj, mogućnost međusobnog povezivanja Hrvatske i iseljeništva, kulturne i sportske novosti te predstavljanje mladih talentiranih ljudi hrvatskog podrijetla i njihovih projekata na ovom području.

Svjesni činjenice da bez uključivanja mladih Hrvata koji žive u Americi radio ne može imati svijetlu budućnost, posvetili su se upravo tome kako bi privukli mlađu publiku slušatelja, od kojih mnogi ne govore dobro hrvatski jezik. No nisu medijske djelatnosti jedini problem s kojim se nova uprava uspješno suočila, mnogo vremena potrošili su i na sređivanje imovinskih odnosa zbog kojih su prihodi bili slabi.

– Zahvaljujući mudrosti naših osnivača koji su još 1977. godine kupili zgradu koja je dom našoj radijskoj postaji, od prihoda smo u mogućnosti pomagati drugim neprofitnim organizacijama i podržati dobrotvorne akcije te imamo dugu tradiciju pomaganja potrebitima. Rješavanjem problematičnih pitanja i saniranjem lošeg stanja zgrade koja je u vlasništvu Hrvatskoga radio kluba značajno smo povećali naše prihode – naglasio je Zvonimir Crnogorac, predsjednik uprave HRKNY, otkrivajući kako su za to zaslužni pojedini članovi odbora i njihovo svakodnevno zalaganje i trud oko obnove i uređenja.

Crnogorac je nedavno i ovjenčan posebnim priznanjem ACAP-a, u povodu njihova desetog rođendana, što je još jedno veliko priznanje za njegovo zalaganje i rad u hrvatskoj zajednici te na Hrvatskome radiju New York.

Program Hrvatskoga radija New York možete pratiti 0-24, dok se subotom od 10 sati emitira svima dobro poznata emisija Glas slobodne Hrvatske te nakon nje novi podcasti.