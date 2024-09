CROkulturom po svijetu by Lucija Starčević

Autor projekta Vlatko Možar planira snimit dokumentarac o četrdeset KUD-ova hrvatskog iseljeništva

„Balunom po svijetu“, projekt umaškog policajca Vlatka Možara, a zapravo velikog zaljubljenika u folklor, nastavlja se i ove godine. Taj entuzijast i humanitarac, ali i vrsni poznavatelj hrvatske folklorne baštine, krenut će preko Slovenije, Austrije, Švicarske, Njemačke, Danske, Švedske, Norveške sve do Rumunjske, Mađarske i Srbije kako bi u suradnji s 40-ak hrvatskih zajednica napravio reportažu o njihovim folklornim društvima ili sekcijama.

Veliki projekt „Balunom kroz Europu“ koji ste pokrenuli s partnerom Danijelom Lamošem 2021. godine nastavit ćete i ove godine. Gdje sve planirate putovati i koja ćete hrvatska folklorna društva u iseljeništvu posjetiti?

Taj prvi projekt bio je zamišljen kao suradnja umaškoga folklornog društva čiji sam voditelj s 20 drugih folklornih društava na način da bih se ja presvukao u istarsku nošnju i sa svakom djevojkom iz KUD-a s kojim smo surađivali (a koja je odjevena u svoju nošnju) otplesao nekoliko koraka najpoznatijega istarskog plesa BALUN. Materijal smo montirali u videokoreografiju, a atrakcija projekta ubrzo je rezultirala povećanjem s 20 na 37 folklornih društava iz pet država. U svemu tome bila je zgodna činjenica da smo kolega s kojim radim ovaj projekt Danijel Lamoš i ja na turneju išli biciklom. Tako smo do rumunjskoga mjesta Clocotici, gdje žive rumunjski Hrvati, biciklirali više od 1000 km. Srdačnost kojom su nas primili bila je neopisiva. Takav su doček pripremili da se konstantno ježim dok prepričavam događaj. Urezalo mi se u sjećanje zbog velikih emocija koje sam proživio taj dan, zbog velikog truda koji su domaćini uložili kako bi nas dočekali. Imali su topove s konfetama, plakate, majice, medalje, pehare, ciljnu traku. Ne mogu ni približno opisati koliko je sve bilo vrhunsko. Doček je bio neopisiv. U folkloru sam od svoje sedme godine i ovo je bilo drukčije od svega što sam doživio.

S obzirom na to da je odjek na taj projekt bio jako veliki, ove godine odlučili smo proći preko Slovenije, Austrije, Švicarske, Njemačke, Danske, Švedske, Norveške pa opet sve do Rumunjske, Mađarske i Srbije kako bismo u suradnji s 40-ak hrvatskih zajednica napravili reportažu o njihovim folklornim društvima ili sekcijama. Sljedeće godine planiramo isto napraviti u Australiji i Novome Zelandu. Puno ideja, puno posla, visoko smo postavili cilj, ali najvažnije je što imam vrlo jasnu sliku u glavi što želim od ovog projekta i uvjeren sam da će se to i ostvariti. Ovaj put jedino ne idem biciklom, već kombijem, a sa mnom idu snimatelj i fotograf, kako bismo mogli zabilježiti sve aktivnosti na profesionalnoj razini. S folklornim društvom iz Umaga na čijem sam čelu srest ćemo se u listopadu na festivalu u Offenbachu gdje ćemo održati i koncert.

Kako će izgledati jedan Vaš posjet društvu? Što sve uključuje program?

Plan je da u popodnevnim satima stignemo u njihov grad, napravimo uvodni razgovor i prvo s djevojkom u nošnji snimam ples Balun, nakon čega sa svim ostalim članovima društva (u civilu) snimamo nekoliko koraka koreografije moderne glazbe (2021. snimili smo koreografiju na glazbu Waka Waka i Dance monkey). Zatim slijedi nekoliko intervjua s odgovornim osobama iz društva, snimanje grada, izbor kandidata za MISS i MISTERA našeg projekta, a nakon snimanja kraći obilazak grada. Slijedi večernje druženje i sutradan nastavljamo dalje. Također, u planu mi je do polaska izdati drugu knjigu pa u nekim mjestima gdje uhvatimo vremena planiram napraviti i promociju svojih knjiga.

Zovu vas kolokvijalno „dobrim duhom Umaga“ jer se osim folklorom bavite i dječjim edukativnim radionicama, izradom filmova, humanitarnim radom i raznim predavanjima i društveno odgovornim akcijama. Recite nam nešto više o tome.

Da, tako su me prozvali, drago mi je da je moj rad prepoznat. Nemamo ovdje prostora da nabrojim sve humanitarne akcije koje smo radili tijekom godina. Davno sam pročitao jednu izjavu koja kaže kako je dobrota nešto što slijepi mogu vidjeti i gluhi mogu čuti. I te kako se slažem s tim. Kad ljudi prepoznaju dobrotu, iskrene namjere i slično, mnoga vrata se onda otvaraju. Meni su mnoga vrata otvorena, a najviše mi je drago kad me netko pohvali pred djecom jer bih im volio biti pozitivan uzor. Važno mi je da moje kćeri (Vlatka i Matea) odrastaju u dobre osobe. Završio sam pedagoški studij, a obožavam i psihologiju pa sam odlučio raznim edukacijama, seminarima i slično prenijeti djeci kako život stvarno može biti lijep, a roditeljima na roditeljskim sastancima objašnjavam kako se ipak treba djeci dopustiti i pogreška u životu, kako je postati dobra osoba često bolja opcija nego imati diplomu. Redatelj sam kratkog filma „I djeca imaju pravo na sigurnost“ koji se bavi problematikom prijevoza djece u prometu, a koji je prikazan i na Međunarodnome filmskom festivalu. Izdao sam knjigu „Sjetite se zašto ste počeli“, a koju su čitatelji ocijenili odličnom ocjenom. U tijeku je pisanje druge knjige, za koju opravdano smatram kako će biti još bolja od prve.

Humanitarnim biciklističkim maratonom koji ste 2015. vozili od Umaga do Bratislave prikupljao se novac za akciju „Hitna je bitna“. Je li Vas iznenadio takav veliki odjek u javnosti, prikupljeno je tada 700.000 kuna. U koju svrhu su utrošena prikupljena sredstva?

Ta akcija zapravo je bila folklorna priča jer smo bili pozvani na međunarodnu smotru folklora u Bratislavi, a Umag i Bratislava su pobratimljeni gradovi. U dogovoru s Gradom Umagom, kum i ja smo biciklima išli iz Umaga do Bratislave s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za umašku Hitnu medicinsku službu, jer je Umag najudaljeniji grad u RH od najbliže bolnice. Prikupljeno je oko 700.000 kuna, što u novcu što u opremi, a mi smo bili jako iznenađeni velikim odazivom javnosti. Zbog humanitarnog rada dobitnik sam godišnje nagrade Grada Umaga.

Iz rodne Slavonije u Umag ste došli prije dvadesetak godina i osnovali folklorno društvo. Kako ste došli na ideju za osnivanjem?

U folkloru sam od svoje sedme godine, a folklor su plesali i moji roditelji, brat, sestra, ostala rodbina, a sada i djeca. Tata je bio voditelj desetak društava u Slavoniji i gdje god je on vodio, tamo smo i mi plesali, ali s najdužim stažem u Folklornom ansamblu Broda, s kojim sam prošao dobar dio Europe.

Posao me odveo u Umag gdje sam i danas, ali sam često tražio slobodne dane i godišnje odmore kako bih mogao putovati sa svojim folklorašima. Tijekom 2004. nakon zahtjevne papirologije osnovali smo društvo u Umagu. Ove godine slavimo 20. obljetnicu i u društvu se držimo one da je – život bez folklora moguć, ali nema smisla.

Kako Istrijani prihvaćaju folklor, koliko im je važan za njihovo očuvanje tamošnjih tradicijskih običaja i ima li društvo u svom repertoaru plesove i pjesme iz ostatka Hrvatske?

Iskreno, u Istri folklor nije toliko zastupljen koliko u drugim dijelovima Hrvatske, ali se neki voditelji i te kako trude da održe tradiciju u Istri. Umag nema folklornu tradiciju pa me često djeca čudno gledaju kad spomenem riječ „folklor“, a to se događa kad im prezentiramo naš rad. Naravno, kako je folklorni izričaj jako važan za očuvanje tradicije, naše društvo osim više istarskih plesova i pjesama izvodi i koreografije iz ostalih dijelova Hrvatske poput splitskih plesova, bunjevačkih, zagorskih, međimurskih te linđa, ali ih ne možemo sve plesati na pozornici budući da nemamo nošnje za sve te koreografije, no imamo „temelje“ ako se pojavi neki sponzor za nošnje.

Kome je doniran novac iz akcije „Balunom kroz Europu“ 2021.?

Htjeli smo putujući potaknuti i druge na djelovanje da je dobro činiti dobro pa smo donirali raznu odjeću, predmete i slično za jednu ustanovu za djecu bez roditelje u Slavonskome Brodu, kao i sve to uz novčana sredstva za jednu obitelj, majku sa šestero djece u Slavoniji. Kada dijete uzme igračku i u očima mu vidite onu iskrenu emociju, pa onda uzme drugu igračku pa je sreća još veća, i tako treću, četvrtu, petu… Tada sam shvatio da što više dajem, jednostavno više primam. A i prva rečenica u mojoj knjizi je moj životni moto – Budite dobri bez razloga!

Koliko Vam je u edukaciji bila važna jedinstvena Škola folklora koju svake godine organizira Hrvatska matica iseljenika?

Pohađao sam vašu Školu folklora i jednostavno nisam mogao naći primjedbu, osim što mi je bilo naporno zbog količine plesa. Ali to je bilo zbog moje tadašnje (ne)forme. Kod nas na probama ne plešemo toliko aktivno. Naravno da se plan i program u Školi folklora trebao odraditi, ali je posebna draž u tome što se mjesecima poslije sjećate dogodovština. Isto tako, upoznate druge osobe iz raznih krajeva RH i svijeta, jer su dolazili i Hrvati izvan Europe koji su htjeli prenijeti drugima svoje stečeno znanje. Upravo smo se u Školi folklora sprijateljili s društvom iz Offenbacha pa su naknadno oni došli kod nas u Umag, s uskoro ćemo mi kod njih. Matičina Škola folklora je svakako nešto što svatko tko se bavi folklorom treba proći.

Kako će Vas tijekom skorašnje avanture čitatelji i gledatelji moći pratiti?

Definitivno ćemo se s nekima vidjeti uživo, odnosno s onima koji budu htjeli biti dio projekta, a ostali će nas moći najviše pratiti preko društvenih mreže (Instagram: vlatkomozar, folkloriznadsvega, fd_umag; Facebook: Vlatko Možar, Folklorno društvo UMAG), ali i svakodnevnim javljanjem na umašku radiopostaju „Eurostar“. No, uvjereni smo kako će nas popratiti i razne TV-kuće, novine, druge tiskovine, portali i sl.