Matica 1-2 /2026.

Godina 2026. za Hrvatsku maticu iseljenika obilježena je velikim jubilejem – 75 godina postojanja i djelovanja na povezivanju domovine i hrvatskog iseljeništva. Prvi broj časopisa u ovoj godini izlazi kao dio cjelogodišnje proslave kojom obilježavamo tri četvrt stoljeća kontinuiranog rada, ali i 75 godina neprekinutog izlaženja našega časopisa.

Središnje mjesto u Matičinom dvobroju zauzima Svečana akademija, a tekst dr. sc. Ivana Tepeša o osnivanju Matice iseljenika Hrvatske 1951. godine te djelovanju prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana tijekom 1960-ih godina donosi javnosti manje poznate činjenice o njegovu velikom angažmanu i utjecaju na rad institucije te ga posebno preporučujemo čitateljima.

Putem našeg službenog mrežnog mjesta moguće je naručiti i novi svezak sintetskoga znanstveno-popularnog djela urednice Vesne Kukavice – 71. broj Iseljeničkog zbornika, koji je također predstavljen u sklopu jubileja, a o čijoj građi opširnije pišemo u ovom broju Matice. Posebno mjesto u obilježavanju obljetnice imala je Večer povratnika, održana u Zagrebu pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, koja je okupila više od 400 uzvanika. Priče onih koji su se odlučili vratiti u domovinu sakupila je naša novinarka Željka Sablić Odrljin te ih oblikovala u inspirativno štivo koje može potaknuti na promišljanje o povratku korijenima.

U bogatom dvobroju donosimo i reportaže s niza događanja, stručnih skupova, balova i kulturnih programa u Hrvatskoj i inozemstvu – među ostalim o posjetu predstavnika gradišćanskih Hrvata iz Austrije našoj ustanovi, kao i o velikom folklornom događanju u Stuttgartu. Posebnu pozornost posvetili smo mladima kroz sadržaje o aktivnostima Croaticuma te učenju hrvatskoga jezika u Hrvatskoj školi u Kraljevini Nizozemskoj. Vrijedna Matičina dopisnica Marijana Dokoza intervjuirala je Slavena Španovića, hrvatskog glumca koji živi u Švedskoj.

Želimo vam ugodne sate provedene uz čitanje novog broja, čiju naslovnicu krasi Hrvatska matica iseljenika – autorsko umjetničko djelo iseljenice Katarine Abović, koje je ujedno izloženo na ulazu u našu zgradu, vaš dom kada dođete u Zagreb.