Iseljenički resursi naše kulturne diplomacije

Piše: Vesna Kukavica

U sklopu panela o kulturi, turizmu i sportu u diplomaciji na ovoljetnoj Konferenciji veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika ministrica Nina Obuljen Koržinek govorila je o značaju strateškog ulaganja u kulturnu diplomaciju u današnjim izazovnim vremenima, dok je državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas, uz ostalo, istaknuo važnost iseljeništva za što bolje pozicioniranje suvremenoga hrvatskoga kulturnog stvaralaštva na međunarodnoj umjetničkoj sceni, usko povezanoj s fascinantnim razvitkom globalnih profitabilnih kulturnih iliti kreativnih industrija – kao resursa tzv. meke moći u izgradnji imidža državā. Podsjetimo, u raspravi su razmijenjena mišljenja sa zastupnicom u Europskome parlamentu Nikolinom Brnjac, ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom, predstojnikom Ureda predsjednika Vlade Zvonimirom Frkom-Petešićem te tajnikom Milasom, a panel je moderirala savjetnica ministra vanjskih i europskih poslova Vanda Babić Galić.

Daljnja institucionalna izgradnja skrbi o milijunskome hrvatskom izvandomovinstvu, drže panelisti, temeljit će se na jačanju međunarodne kulturne suradnje u kojoj dominiraju, uz amatersko stvaralaštvo, reprezentativni uzorci suvremene hrvatske kulture koju oblikuju naši kreativci s obje strane granice – od vizualnih umjetnosti do filmskih i glazbeno-scenskih te vrsnih književnih djelā. U toj niši kreativne industrije državni tajnik Milas vidi poslovnu privlačnost i za mlade hrvatskih korijena koji žive i stvaraju u razvijenijim društvima zapadne Europe i prekooceanskim kulturnim metropolama od Los Angelesa, New Yorka, Chicaga, Toronta i Vancouvera do Sydneya, Melbournea i Aucklanda, od Santiaga de Chilea do brazilskoga São Paola itd. Neki od njih iz umjetničkih profesija ovih će dana biti izabrani u Savjet mladih pri našoj Vladi, a njihova bi inovativna djela širokoga kreativnog spektra mogla biti okosnica buduće moderne manifestacije Tjedna Hrvata izvan domovine – koji se planira održati u Zagrebu iduće godine. „Hrvatski identitet, koji živi i izvan granica RH, očituje se snažno u sportu, turizmu i kulturi – od vrhunskih sportaša do uglednih kulturnih stvaratelja i sve većeg interesa za izvorno nasljeđe. Ta snaga i predanost naših sunarodnjaka zaslužuje sustavan pristup i strateško djelovanje. Vrijeme je da je prepoznamo, povežemo i razvijamo – zajedno“, ističe Milas.

Iz ovoljetnih postignuća naše kulturne diplomacije (između inozemnih kulturnih središta i RH) izdvajamo tri zadivljujuća primjera dobre prakse.

Zanimljiv razvojni potencijal ima Međunarodni hrvatski filmski festival (CIFF), koji je u Šibeniku utemeljila američka glumica i producentica dalmatinskih korijena Ella Mische, čiji festivalski pothvat spaja neke od najboljih svjetskih filmskih dostignuća s publikom njezine mediteranske djedovine, a s druge strane umrežava brojne tržišne zahtjeve producenata hit televizijskih serija, koji sve više žele snimati u RH – od Dubrovnika do Vukovara, zahvaljujući uspjehu koji su postigle Igre prijestolja, Robin Hood ili pak Ratovi zvijezda. Umjetnica Mische uočila je prazninu u filmskoj distribuciji u srednjoj Europi pa su njezini potezi u otvaranju poslovnih prilika nezavisnome filmskom tržištu vrlo atraktivni! Naša diplomacija odmah joj je pružila potporu kao i Hrvatska turistička zajednica, te bivša američka veleposlanica u RH Nathalie Rayes, koja je za to u Šibeniku primila priznanje. Uz četverodnevni festival s 40 filmova s raznih meridijana u Krešimirovu gradu održana je i konferencija pod nazivom „Demistifikacija međunarodne distribucije“, dok su zadnjeg dana uručene nagrade filmašima. Najboljim filmom na CIFF-u proglašen je dokumentarac o Dalaj Lami, čiji je producent Richard Gere. Nagradu CIFF-a Didovo oko za najbolji scenarij osvojio je film „Samoća“ Siščanina s američkom adresom Bobbyja Grubića i slavnoga dramatičara Mire Gavrana. Uz agilnu Renee Pea, hrvatsku generalnu konzulicu u Los Angelesu, šibenskome festivalu podršku su dali svojim poslovnim angažmanom i brojni uspješni američki Hrvati poput poduzetnika Tonyja Keruma iz Tony’s Food Servicea, jedne od vrsnih tamošnjih tvrtki za catering na filmskim snimanjima. Naša Amerikanka Ella Mische ima ozbiljnu namjeru Šibenik pridružiti listi globalno priznatih destinacija filmskih festivala.

U Novome Marofu, gradiću u srcu Varaždinske županije, afirmira se, kao drugi primjer, ljetna Hrvatska operna akademija, zahvaljujući umjetniku Davidu Oštreku, pjevaču prestižne Berlinske državne opere, koji je u rodnome gradu ponovno okupio polaznike iz 20 zemalja svijeta. Hrvatska operna akademija više je od umjetničkoga projekta, to je most između svjetske glazbene scene i lokalne zajednice. I na kraju, ponosni smo na uspjeh australsko-hrvatskoga slikara Charlesa Billicha, koji je ljetos u Parizu u UNESCO-u odlikovan na proslavi 30. obljetnice Osnivačke povelje Olymp’Artsa za cjeloživotnu posvećenost globalnoj kulturi putem Olimpijskih igara.