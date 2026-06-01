Zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske u središtu rada Savjeta

Konstituirajuća sjednica četvrtoga saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske okupila je 29. i 30. svibnja 2026. u Zagrebu predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta. Tijekom dvodnevnoga programa naglašena je važnost očuvanja hrvatskoga identiteta, jačanja veza s domovinom te nastavka potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Tijekom obilježavanja Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održana je i prva sjednica četvrtoga saziva Vladina Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, na kojoj se razgovaralo o daljnjem kreiranju i provedbi politika, aktivnosti i programa usmjerenih na Hrvate izvan domovine. Uz ministre i državne tajnike, prvome dijelu sjednice nazočio je i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

„Sjednice Savjeta prigoda su, ovoga puta u posebnome ozračju prvoga Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se održava odlukom Hrvatskoga sabora, da se afirmiraju identitet, kultura i tradicija naših Hrvata koji žive izvan domovine, da snažimo ključnu poruku jedinstva i da preciznim strukturiranjem programa omogućimo Hrvatima koji su četvrta, peta, a neki i šesta generacija, upoznavanje sa suvremenom Hrvatskom, učenje hrvatskoga jezika te poticajne mjere za povratak u domovinu onima koji to žele“, rekao je Plenković. Naglasio je kako je Vlada Republike Hrvatske u deset godina povećala ukupna godišnja izdvajanja za Hrvate izvan Hrvatske sa 16 milijuna eura na 203 milijuna eura, čime je poslana jasna poruka o važnosti skrbi za Hrvate izvan domovine.

Tijekom sjednice raspravljalo se o temama važnima za Hrvate izvan Hrvatske, s naglaskom na očuvanje hrvatskoga identiteta, jačanje suradnje s Hrvatskom te mogućnosti povratka, useljavanja i uključivanja naših sunarodnjaka u društveni i gospodarski život Hrvatske.

„Rezultati rada prethodnih triju saziva Savjeta jasno pokazuju da on nije formalnost. Nazočnost predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ministara i predstavnika Sabora potvrđuje koliko Hrvatska cijeni doprinos hrvatskoga naroda diljem svijeta u stvaranju samostalne Hrvatske, ali i u očuvanju svih vrijednosti važnih našem narodu“, rekao je u svom obraćanju državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Naglasio je kako Hrvatska pruža potporu za 41 projekt od strateškoga značaja za Hrvate izvan Hrvatske – 18 projekata za Bosnu i Hercegovinu, 16 za hrvatsku manjinu i sedam za hrvatsko iseljeništvo. Istaknuo je važnost dodjele čak 10.000 stipendija za mlade Hrvate izvan Hrvatske, Zakon o hrvatskom državljanstvu, koji je snažno usmjeren prema hrvatskom iseljeništvu te posebnu upisnu kvotu za studente izvan Republike Hrvatske, iz iseljeništva i manjina.

Marko Novak, Elena Liliana Nadinić, Mile Baričević, Vlatka Leko-Roche i Đanino Kutnjak

Za predsjednika četvrtoga saziva Savjeta izabran je Mile Baričević iz Njemačke, koji je zahvalio na iskazanom povjerenju te naglasio važnost zajedničkog djelovanja svih članova Savjeta u daljnjem jačanju veza između Republike Hrvatske i Hrvata diljem svijeta. Baričević je istaknuo i uvjerenje da će novoizabrani saziv Savjeta nastaviti uspješno zastupati interese Hrvata izvan Republike Hrvatske te svojim radom pridonositi daljnjem razvoju suradnje između hrvatskih zajednica i institucija Republike Hrvatske. Izabrana su i četiri potpredsjednika: Đanino Kutnjak, kao predstavnik hrvatske nacionalne manjine, Marko Novak, kao predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine, Vlatka Leko-Roche, kao predstavnica hrvatskog iseljeništva u Europskoj uniji, te Elena Liliana Nadinić, kao predstavnica hrvatskog iseljeništva.

Tijekom dva sadržajna i radna dana održani su stručni paneli i rasprave posvećeni ključnim temama od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, s posebnim naglaskom na očuvanje hrvatskoga identiteta, jačanje suradnje s domovinom te mogućnosti povratka, useljavanja i uključivanja u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske.

Sjednica je zaključena panelom „Razvijanje povezanosti i odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske“, na kojem su predstavljeni programi, mjere i projekti usmjereni prema Hrvatima izvan domovine. Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas govorio je o tradicionalnim, ali i novim Matičinim programima za Hrvate izvan domovine.

Državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva Frane Tokić predstavio je mjere i programe za poticanje povratka i useljavanja hrvatskih iseljenika, a program HRT-a za Hrvate izvan Republike Hrvatske predstavio je Vladimir Brnardić, v. d. urednika Samostalnog odjela Programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske. O projektu učenja hrvatskoga jezika za Hrvate izvan domovine govorio je Staša Skenžić iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, o prekograničnoj suradnji s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Stella Arneri iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a o mjeri „Biram Hrvatsku“ Ivana Mehle iz Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politika, aktivnosti i programa koji se odnose na Hrvate izvan granica Hrvatske. Članove Savjeta, pripadnike hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske, imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze. Riječ je o 65 predstavnika udruga, organizacija i institucija Hrvata iz cijeloga svijeta, uglednih u sredinama u kojima žive, angažiranih na očuvanju i jačanju hrvatskoga identiteta, aktivnih u radu svojih zajednica te predanih unapređenju odnosa s domovinom. Osim predstavnika Hrvata izvan Hrvatske, članovi Savjeta su prema položaju i predstavnici državnih tijela, institucija, Katoličke crkve i organizacija civilnog društva.

Članovi četvrtoga saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Imenovani članovi Savjeta:

1. Toni Kraljević, predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine

2. Andrijana Katić, predstavnica Hrvata iz Bosne i Hercegovine

3. Nikola Menalo, predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine

4. Stjepan Dujo, predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine

5. Marko Novak, predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine

6. Vinko Pavlović, predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine

7. Ana Rašo, predstavnica Hrvata iz Bosne i Hercegovine

8. Ružica Ševarika, predstavnica Hrvata iz Bosne i Hercegovine

9. Marko Ivanković, predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine

10. Ana Andrić, predstavnica Hrvata iz Bosne i Hercegovine

11. Mate Omazić, predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine

12. Ivan Sajević, predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine

13. Franjo Jukić, predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine

14. Gabriela Novak-Karall, predstavnica hrvatske nacionalne manjine iz Austrije

15. Josef Buranits, predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Austrije

16. Adrijan Vuksanović, predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Crne Gore

17. Jan Kopriva, predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Češke

18. Antonella D’Antuono, predstavnica hrvatske nacionalne manjine iz Italije

19. Ivan Gugan, predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Mađarske

20. Andrija Handler, predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Mađarske

21. Petar Hategan, predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Rumunjske

22. Josip Tunić, predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Sjeverne Makedonije

23. Radoslav Jankovič, predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Slovačke

24. Đanino Kutnjak, predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Slovenije

25. Koraljka Čeh, predstavnica hrvatske nacionalne manjine iz Slovenije

26. Renata Kuruc, predstavnica hrvatske nacionalne manjine iz Srbije

27. Petar Dujić, predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Srbije

28. Marin Piuković, predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Srbije

29. Domagoj Štefan, predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Bugarske

30. Mario Brkić, predstavnik hrvatske nacionalne manjine s Kosova

31. Mirna Jukić-Berger, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Austrije

32. Vlatka Leko-Roche, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Francuske

33. Ivana Milina, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Italije

34. Marijo Primorac, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Njemačke

35. Mile Baričević, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Njemačke

36. Jozo Dalić, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Švicarske

37. Franko Cetinić, predstavnik hrvatskog iseljeništva za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske

38. Ivan Turkaj, predstavnik hrvatskog iseljeništva za Dansku i Norvešku

39. Marija Aladić Fromont, predstavnica hrvatskog iseljeništva za Belgiju, Luksemburg i Nizozemsku

40. Sanja Miletić, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Irske

41. Vesna Ačkar, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Njemačke

42. Franjo Akmadža, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Njemačke

43. Domin Barunčić, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Njemačke

44. Martina Trupina Dreven, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Švedske

45. Jelena Nadinić, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Argentine

46. Zvonimir Kurtović, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Australije

47. Gustavo Victor Glavinich Giosa, predstavnik hrvatskog iseljeništva za Paragvaj, Urugvaj i Venezuelu

48. Dubravka Sidonija Šuto, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Brazila

49. Lovorka Duvnjak, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Južne Afrike

50. Zvonimir Aničić, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Kanade

51. Jeanne Valetić, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Kanade

52. Ivana Pečarević, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Argentine

53. Raymond Vicko Pecotić, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Australije

54. Sonja Palić, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Australije

55. Ana Erceg, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Australije

56. Iván Eduardo Orlic Ticerán, predstavnik hrvatskog iseljeništva za Boliviju, Ekvador i Peru

57. Marco Buzolić, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Čilea

58. Alexandra Anamaría Vrsalović Honorato, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Čilea

59. Zoran Tijardović, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Kanade

60. Marija Nada Batistich, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz Novog Zelanda

61. Nikola Meteš, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Sjedinjenih Američkih Država

62. Alen Juginović, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Sjedinjenih Američkih Država

63. Ante Ivan Jakić, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Sjedinjenih Američkih Država

64. Danko Svirac Grgas, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Sjedinjenih Američkih Država

65. Peter John Hazdovac, predstavnik hrvatskog iseljeništva iz Sjedinjenih Američkih Država

Članovi po položaju:

g. Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

g. Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

g. Frano Matušić, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

g. Tomislav Bilandžić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova

g. Mladen Barać, državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva

g. Branko Hrg, državni tajnik u Ministarstvu obrane

g. Matej Bule, državni tajnik u Ministarstvu financija

g. Goran Romek, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva

gđa Anja Bagarić, državna tajnica u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije

g. Sanjin Rukavina, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

gđa Iva Ivanković, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih

gđa Dražena Vrselja, državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija

g. Josip Pavić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta

g. Domagoj Mikulić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije

g. Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

g. Marinko Beljo, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

g. Žarko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

g. Dario Tišov, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

g. Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja

g. Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

gđa Jasna Vojnić, zastupnica u Hrvatskome saboru

g. Dario Pušić, zastupnik u Hrvatskome saboru

g. Nevenko Barbarić, zastupnik u Hrvatskome saboru

g. Zdeslav Milas, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika

g. Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

g. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta

gđa Lidija Brković, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku

g. Vladimir Brnardić, v.d. urednika Samostalnog odjela Programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, HRT

g. Milan Mihaljević, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

g. Tomislav Markić, ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu

gđa Iva Vrkić Seidl, predstavnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice

gđa Sandra Prskalo, predstojnica Ureda predsjednika Hrvatske gospodarske komore

g. Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore

g. Ivica Nuić, glavni tajnik Matice hrvatske

gđa Marina Perić Kaselj, ravnateljica Instituta za istraživanje migracija

g. Draženko Mamić, predsjednik Udruge Prsten