Zajednica Hrvata Libertas iz Štipa predstavlja novu dvojezičnu slikovnicu

Zajednica Hrvata Libertas iz Štipa, Republika Sjeverna Makedonija, s veseljem Vas poziva na promociju dvojezične slikovnice „Kad porastem i ja želim biti kao Karlo“.

Promocija će se održati u Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika na Trgu Stjepana Radića 3 u Zagrebu s početkom u 12 sati u četvrtak, 13. studenoga 2025.

Bit će to posebna prilika za druženje, upoznavanje autora i podršku Zajednici Hrvata Libertas.

Veselimo se Vašem dolasku i zajedničkom druženju!

Iz recenzije prof. dr. Snežane Miraščieve, Fakultet za obrazovne znanosti, Sveučilište „Goce Delčev“ – Šip

„Rukopis Kad porastem i ja želim biti kao Karlo zapravo je radna knjiga za dijete rane školske dobi i funkcionalno sredstvo za uvođenje u čitanje i pisanje. Kroz sadržaje i ilustracije, „dijete ide na putovanje: iz grada u selo, od tehnologije i kompjutorizacije do žubora rijeke, pjev ptice, šuštanja lišća na drveću“. Dijete putuje i upoznaje novu sredinu, novi život, a također putuje i u čarobni svijet pisanog riječima. Istovremeno, rukopis putem sadržajno bogatih ilustracija i teksta potiče i razvija fokus pažnje kod djeteta, što upućuje na njegovu praktičnu vrijednost i čini ga vrijednim didaktičkim pomagalom.“