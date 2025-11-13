Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Predstavljanje romana “Kreni“ i “Ilićke priče“ hrvatske braniteljice i književnice Anite Martinac u Rijeci

U petak, 14. studenog 2025. s početkom u 11 sati u prostoru ZUDR-PGŽ (Ciottina 19, Rijeka) održat će se predstavljanje romana „Kreni“ i “Ilićke priče“ hrvatske braniteljice i književnice Anite Martinac u sklopu programa obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u organizaciji Zajednice udruga hrvatskih branitelja Primorsko-goranske županije (ZUDR-PGŽ) i Hrvatske matice iseljenika podružnice Rijeka, uz glazbenu pratnju zbora Prve sušačke hrvatske gimnazije i moderiranje Diane Rosandić Živković.

Veselimo se vašem odazivu!

Kratka biografija autorice:

Anita Martinac, dipl. iur. i hrvatska književnica rođena je 7. ožujka 1973. u Mostaru gdje živi i radi. Kao braniteljica (časnički namjesnik) sudjelovala je u Domovinskom ratu, te je nositeljica medalja “OLUJA” i “LJETO 95”, te SPOMENICE DOMOVINSKOG RATA. Nakon desetljeća provedenog u vojnoj službi, radila je kao direktorica i grafička dizajnerica u SPRINT d.o.o., zatim u Federalnom ministarstvu financija, Aluminiju d.d. Mostar a trenutno je savjetnica u Ministarstvu za pitanja branitelja HNŽ, te koordinator za Financijsko upravljanje i kontrolu i koordinator za Europske integracije pri Vladi HNŽ.

Predsjednica je Južnohrvatskog ogranka Društva hrvatskih književnika, Zaklade Društva hrvatskih književnika u BiH, predsjednica je Središta Hrvatskoga svjetskoga kongresa za istraživanje posljedica totalitarizama u BIH, članica Matice hrvatske, HKD Napretka, Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, udruge Hrvatska žena, te udruge Hrvatske izvandomovinske lirike, a također aktivna je u Odjelu za Drugi svjetski rat i poraće HNS i Odjelu za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

Objavila je 20 književnih djela, zastupljena je u više antologija i zbornika, te u čitankama za 5. i 9. razred osnovne škole. Urednica je brojnih knjiga i više zbornika, a neki tekstovi su i uprizoreni u dokumentarne filmove.

IZ RECENZIJA O ROMANU „KRENI“:

„Roman Kreni je blizak, stvaran i jak podsjetnik na vrijednosti Domovinskog rata. Može se prirediti i kao dramski prikaz ili snimiti film jer živopisno dočarava scene a čuva dostojanstvo istine.“ Radmilo Jasak, brigadir HV, zapovjednik IV. bojne „Tihomir Mišić“ , u vojno vojno-redarstvenoj operaciji „Lipanjske zore“ (o kojoj govori ovaj roman)

„U vrijeme poraća zasigurno se vode neke nove, drukčije bitke ali, usudio bih se reći, nikako manje važne. Jedan od predvodnika te borbe o onom vremenu stvarnoga rata ali i sada jest Anita Martinac. Ovaj njen novi uradak podjednako, baš kao i prošla književna dijela, ubadaju točno tamo gdje treba te mijenjaju naše predrasude, uvriježena mišljenja i povijesna tumačenja nekih prošlih vremena. Roman Kreni! sjajan je primjer sublimirane priče o herojima ali i antiherojima našeg vremena koji su nas trajno obilježili.“ Robert Kurbaša, hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac

„Ovo djelo je višestruko značajno, jer ono je istovremeno: i književno i znanstveno, a jedno drugo ne isključuje. Pače! U samoj auktoričinoj jednostavnoj i nepatvorenoj posveti, sve je jasno, jer po njoj nam je puno lakše čitati i pratiti tijek ove vrijedne romansirane povjesnice. U njoj je sažeta i nedavna prošlost, i ovo vrijeme koje živimo, ali je najjača završna posvetna poruka … našoj djeci. Upravo u te dvije riječi leži cijeli smisao i misao ovoga djela – naučiti, poučiti, svjedočiti i posvjedočiti našoj djeci o onom (ne)vremenu; kad je bilo, i što je bilo?

Znaju li naša djeca, budeći se u radosnim i sunčanim lipanjskim zorama, kakve su bile Lipanjske zore ratne devedeset i druge? Riječ je o značajnoj, a nedostatno poznatoj operaciji HV-a, HVO-a i HOS-a, u kojima je oslobođena dolina Neretve od Metkovića do Mostara.“ Ante Nadomir Tadić Šutra, književnik