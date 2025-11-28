Treći ciklus online radionica HOLA okupio nastavnike hrvatskoga jezika iz Latinske Amerike

Novosti
2 min čitanja

Hrvatska matica iseljenika tijekom studenoga je uspješno provela treći ciklus online radionica HOLA – Poučavanje hrvatskoga jezika u Latinskoj Americi. Program predstavlja novi oblik nekadašnjeg projekta HOLA, koji je Matica provodila u razdoblju od 1998. do 2017. u državama Latinske Amerike.

Nakon ispitivanja interesa učitelja, nastavnika i lektora koji predaju hrvatski jezik u Argentini, Boliviji i Čileu, pripremljene su i realizirane dvije specijalizirane radionice.

Prvu radionicu, „Dramske igre i tehnike u nastavi hrvatskoga kao inog jezika“, vodila je vrsna dramska pedagoginja Učilišta ZKM „Zvjezdana Ladika“ Grozdana Lajić Horvat. Polaznici su imali priliku upoznati se s metodama dramske pedagogije koje potiču kreativnost, komunikaciju i lakše usvajanje jezika.

Druga radionica, „Kako riješiti izazove u nastavi hrvatskoga kao nasljednoga jezika?“, bila je usmjerena na metodiku rada s učenicima hrvatskoga podrijetla koji odrastaju u dvojezičnom okruženju. Vodile su je ugledne stručnjakinje – dr. sc. Marija Bošnjak sa Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija Cvikić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

Program HOLA i u svom online izdanju potvrđuje važnost povezivanja s nastavnicima hrvatskoga jezika iz Latinske Amerike te pruža podršku njihovom stručnom razvoju i očuvanju hrvatskoga jezika među potomcima iseljenika.

Hvala svima na sudjelovanju i predanom radu na očuvanju hrvatskoga jezika u zemljama Latinske Amerike.

Tekst: Lada Kanajet Šimić Foto: HMI

