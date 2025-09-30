Meeting G2.11 u Novskoj: Hrvatska na mapi inovacija, ulaganja i svemirske tehnologije

5 min čitanja

11. po redu međunarodna poslovna konferencija MEETING G2 održati će se u Novskoj, 17. i 18. listopada 2025.

Hrvatska sve snažnije ulazi na kartu zemalja koje stvaraju inovativne tehnologije s globalnim potencijalom. Od mini borbenih dronova koje razvija osječka Orqa, a već ih koriste članice NATO-a, do CroCubea, prvog hrvatskog satelita koji snima Zemlju i prikuplja podatke iz orbite – domaće tehnološke inicijative sve su prisutnije na međunarodnoj sceni.

U središtu tog vala novih tehnologija nalazi se Novska, koja će uskoro postati dom prvog europskog Centra gaming industrije. Projekt vrijedan 100 milijuna eura obuhvaća kampus, fakultet, akcelerator, studentski dom i arenu za e-sport s 2500 mjesta, čime se grad pozicionira kao jedno od ključnih središta digitalne ekonomije u regiji.

MEETING G2: Fokus na tehnologiju, ulaganja i dijasporu

Povod novom okupljanju domaćih i inozemnih poduzetnika upravo je 11. međunarodna poslovna konferencija MEETING G2, koja će se održati u Novskoj i to 17. i 18. listopada. Konferencija tradicionalno povezuje domovinsku i iseljenu Hrvatsku, ali s naglaskom na gospodarstvo, ulaganja i suvremene trendove.

„Ovogodišnje izdanje usmjereno je na teme umjetne inteligencije, robotike, dronova i svemirskih tehnologija. Hrvatska ima niz kompanija koje se već pozicioniraju na europskoj i svjetskoj sceni – od Agrivija, Gideon Brothersa i Amphinicyja do neprofitnog društva EVO, koje je u orbitu lansiralo prvi hrvatski satelit“, ističe Antun Krešimir Buterin, predsjednik Udruge Meeting G2.

CroCube: hrvatski satelit s međunarodnim priznanjem

Hrvatski nanosatelit CroCube, mase svega 1,1 kg i dimenzija 10×10 cm, lansiran je 21. prosinca 2024. godine raketom Falcon 9 iz baze Vandenberg u Kaliforniji. Iako malen, predstavlja važan korak za domaću svemirsku industriju. Satelit šalje fotografije Zemlje i prikuplja podatke o okolišu, čime Hrvatska postaje sudionik globalnih istraživačkih programa.

CroCube je ove godine osvojio međunarodnu nagradu „Small Satellites of the Year – Rookie of the Year 2025“, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA) u sklopu Small Satellite Conference u Salt Lake Cityju. Time je potvrđeno da je hrvatski satelit prepoznat kao najuspješnija nova misija u svojoj kategoriji.

Orqa: hrvatski dronovi za globalno tržište

Jedna od vodećih domaćih tehnoloških priča svakako je Orqa, osječka tvrtka specijalizirana za razvoj i proizvodnju dronova te FPV tehnologije. Tvrtka se etablirala kao proizvođač najsuvremenijih FPV naočala koje koriste profesionalci i vojske diljem svijeta, a sada širi fokus na proizvodnju mini borbenih dronova.

Prema riječima suosnivača Ivana Jelušića, Orqa u suradnji s estonskim partnerom Lendurai priprema projekt vrijedan 400 milijuna eura, što je jedna od najvećih investicija u hrvatsku tehnološku industriju.

Švedska zemlja-partner, istraživanje dijaspore u fokusu

Ovogodišnja zemlja-partner konferencije bit će Švedska, odakle stižu troje uglednih govornika:
Roko Kursar, dogradonačelnik Malmöa,
Katarina Gospic, neuroznanstvenica i stručnjakinja za umjetnu inteligenciju,
Siniša Grgić, veleposlanik Hrvatske u Švedskoj i Latviji.

Tijekom konferencije bit će predstavljeni i rezultati globalnog istraživanja hrvatskog iseljeništva, koje Meeting G2 provodi u suradnji s dr. Ivanom Burićem i Velimirom Šonjom. Cilj istraživanja je dobiti znanstveno utemeljene podatke o stavovima iseljeništva prema gospodarstvu, pravosuđu, obrazovanju i potencijalu ulaganja u domovinu.

IT u poljoprivredi i potencijal Slavonije

S obzirom na rastuću primjenu digitalnih tehnologija u primarnom sektoru, dio programa bit će posvećen IT rješenjima u poljoprivredi. Na panelu će sudjelovati i Nicholas Bronzovich, visoki dužnosnik argentinske vlade zadužen za modernizaciju poljoprivrede. Njegovo iskustvo iz jedne od najvećih svjetskih izvoznica poljoprivrednih proizvoda posebno je relevantno za razvoj Slavonije i transformaciju hrvatske žitnice.

Motivacijsko predavanje održat će Dina Levačić, hrvatska daljinska plivačica i jedna od rijetkih žena koje su preplivale sve najpoznatije svjetske morske kanale.

Sinergija poslovnih tema i lokalne zajednice

Konferencija MEETING G2.11 održava se uoči Dana grada Novske i Lukova, a sudionici će, osim poslovnih panela, imati priliku za neformalno umrežavanje u sklopu najvećeg slavonskog kirvaja. Program uključuje koncerte Prljavog kazališta, Magazina, Ivane Banfić i Mate Bulića, kao i bogatu gastronomsku ponudu.

„Već 11 godina pokazujemo da se iseljeništvo i domovina mogu povezati kroz poslovne teme, investicije i znanje, a ne samo kroz nostalgiju. Meeting G2 postao je platforma na kojoj se spajaju kapital, inovacije i povjerenje u hrvatski potencijal“, zaključuje Buterin.

