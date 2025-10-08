Ravnatelj Hrvatske matica iseljenika mr. sc. Zdeslav Milas primio prof. dr. sc. Vinka Grubišića

Ravnatelj Hrvatske matica iseljenika mr. sc. Zdeslav Milas primio je u radni posjet profesora emeritusa dr. sc. Vinka Grubišića iz Kanade, zaslužnog promicatelja hrvatskoga jezika i kulture u anglofonom svijetu Sjeverne Amerike. Tema razgovora bila je fokusirana na objavljivanje rukopisa nove Grubišićeve knjige radnoga naslova „Emigrantska pisma“, koja povezuju najznačajnije ličnosti hrvatske kulturne emigracije druge polovice 20. stoljeća poput Bogdana Radice, Branka Franolića, Ante Kadića, Lucijana Kordića, Zdravka Sančevića, Vinka Nikolića ili pak Jure Petričevića.

mr. sc, Zdeslav milas, Vesna kukavica i prof. dr. sc. Vinko Grubišić

Svestrani filolog, književnik i prevoditelj Vinko Grubišić dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (https://www.info.hazu.hr/clanovi/grubisic-vinko/) te aktualni nagrađivani urednik (uz Vladimira Bubrina) časopisa „Journal of Croatian Studies“ Hrvatske akademije Amerike. Istaknuti je sudionik svih najvažnijih kulturnih, političkih i diplomatskih pothvata u sklopu pokreta za hrvatsku neovisnost i slobodu uoči i tijekom devedesetih 20. stoljeća. Desetljećima s obitelji živi u Kanadi, gdje se afirmirao kao znanstvenik i profesor na Katedri hrvatskog jezika i kulture Sveučilišta Waterloo te kao jedan od najistaknutijih promicatelja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture u anglofonom okružju Sjeverne Amerike, i to u sklopu obrazovne iseljeničke organizacije Hrvatskih izvandomovinskih škola u Americi i Kanadi (HIŠAK) te prestižne strukovne organizacije American Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS) u čijem udruženju slavista djeluje i Association for Croatian Studies.

Objavljuje od najranije mladosti pjesme i drame, studije s područja jezikoslovne kroatistike te prevodi s klasičnih jezika, kao i njemačkoga, francuskog te engleskog. Priređivač je i autor brojnih udžbenika hrvatskoga jezika i kulture te sastavljač zapaženih antologija hrvatske i bosansko-hercegovačke književnosti, uređuje časopise na engleskome i hrvatskome jeziku te priređuje retrospektivne bibliografije hrvatskih autora na engleskome jeziku.

Matičin ravnatelj mr. sc. Zdeslav Milas zahvalio je profesoru Grubišiću na velikom doprinosu hrvatskoj kulturi i znanosti u dijaspori, te naglasio kako će Hrvatska matica iseljenika i dalje nastaviti surađivati na nakladničkim programima koje u zlatnoj životnoj dobi vodi ovaj neumorni hrvatsko-kanadski filolog i književnik.