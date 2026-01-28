Poziv za sudjelovanje na 13. Reviji tradicijske odjeće i izboru najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan RH



Udruga za očuvanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stećak i Hrvatska matica iseljenika u suradnji s Grad Tomislavgrad, KIC Tomislavgrad i Biograd na Moru organiziraju trinaestu po redu Reviju tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske koja se održava od 06.07. do 12.07. 2026. u Tomislavgradu, BiH.

Cilj ovoga programa jest susret i povezivanje Hrvata iz cijeloga svijeta u svrhu promicanja naše zajedničke tradicijske kulture te upoznavanje i pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, posebice u jačanju i očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta.

Na dosadašnjim revijama i izboru sudjelovale su Hrvatice predstavnice hrvatskih iseljeničkih zajednica iz različitih europskih zemalja, ali i s drugih kontinenata od Sjeverne i Južne Amerike, Australije i Novog Zelanda kao i predstavnice hrvatskih manjinskih zajednica.

Pozivamo Vas da se uključite i podržite Reviju i izbor u 2026. godini.

Vrijeme održavanja: 06. srpnja – 12. srpnja 2026. godine

PROGRAM 13. REVIJE TRADICIJSKE ODJEĆE I IZBORA NAJLJEPŠE HRVATICE U NARODNOJ NOŠNJI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

6. srpnja -Okupljanje u Hrvatskoj matici iseljenika , odlazak u Biograd, smještaj u hotelu i zajednička večera

7. srpnja – Odlazak na fotografiranje, večer prijateljstva.

8. srpnja – Izlet brodom, povratak u Biograd pripreme za reviju te revija na ljetnoj pozornici.

9. srpnja – Doručak i polazak za Tomislavgrad. Dolazak u Tomislavgrad, obilazak karmelićanskog samostana sv. Ilija na Buškom jezeru smještaj u hotel.

10. srpnja – Proba na Trgu gange, ručak u hotelu. Priprema za reviju te 13. REVIJA TRADICIJSKE ODJEĆE I IZBOR NAJLJEPŠE HRVATICE U NARODNOJ NOŠNJI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE. Svečana večera nakon revije.

11. srpnja -Doručak, izlet na Blidinje , Masnu luku, ručak u Hajdučkim vrletima, folklorna radionica.

12. srpnja -Doručak i odlazak iz Tomislavgrada za Zagreb

Kako se prijaviti za natjecanje:

Potrebno je ispuniti priloženi prijavni listić i najkasnije do 15. lipnja 2026. godine uputiti na e-mail adresu: anita.bracic@matis.hr.

Prijavnicu potražite u nastavku!