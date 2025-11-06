Potpisan Sporazum o suradnji Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika

Ravnatelj Milas: “Splitsko-dalmatinska županija je primjer istinske povezanosti s iseljeništvom”

U zgradi Splitsko-dalmatinske županije u četvrtak, 6. studenog 2025. je potpisan Sporazum o suradnji između Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika, kojim se utvrđuje zajedničko djelovanje na projektima i programima povezivanja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te poticanja povratka i jačanja kulturnih i zavičajnih veza.

Sporazum su potpisali župan Blaženko Boban i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas.

Prema potpisanom dokumentu, suradnja obuhvaća uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s hrvatskim iseljeništvom u prekomorskim i europskim zemljama, s pripadnicima hrvatskih manjina u dvanaest europskih država te s Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

Sporazum uključuje i jačanje suradnje s kulturnim, obrazovnim i znanstvenim institucijama, udrugama i istaknutim pojedincima hrvatskog podrijetla.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako Splitsko-dalmatinska županija već niz godina ulaže u jačanje odnosa s iseljeništvom i stvaranje uvjeta za povratak potomaka hrvatskih obitelji iz svijeta.

„Naši ljudi diljem svijeta upravo preko Hrvatske matice iseljenika osjećaju toplinu domovine i znaju da nisu sami u svojim sredinama. Ovaj sporazum potvrđuje tu povezanost – kao jedno tijelo, jedna duša. Kroz projekt Povratak korijenima i program Ljetna škola domovine nastojimo mladim ljudima hrvatskog podrijetla približiti njihovo podrijetlo, a onima koji žele ostati u Hrvatskoj pomoći kroz stipendiranje i smještaj. Posebno me veseli što ćemo uskoro na Braču otvoriti i Muzej iseljeništva“, poručio je Boban.

Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas zahvalio je županu Bobanu i Splitsko-dalmatinskoj županiji na višegodišnjoj potpori te istaknuo kako je splitska podružnica Matice najaktivnija u Hrvatskoj.

„Suradnja županije i naše splitske podružnice primjer je istinske posvećenosti iseljenicima. Dalmacija je područje iz kojeg potječe velik broj naših ljudi u Južnoj Americi, pa je ova povezanost od iznimne važnosti. Inicijativa osnivanja Muzeja iseljeništva na Braču vrijedan je projekt, jer naši iseljenici ne govore samo o Hrvatskoj, nego o svom konkretnom zavičaju, svom gradu ili selu. Uz kulturne i obrazovne programe, radimo i na praktičnim pitanjima povratka – od učenja jezika do smještaja i osiguravanja dječjih vrtića za djecu povratničkih obitelji. Posebno raduje činjenica da od 2024. imamo više povrataka nego iseljavanja“, rekao je Milas.

Voditelj splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika Ante Ćaleta poručio je da ovaj sporazum predstavlja mnogo više od formalnog dokumenta.

„Ovo je kompilacija strasti, ljubavi i prijateljstva. Otakako sam preuzeo dužnost voditelja podružnice, Županija mi je postala drugi dom. Ovaj sporazum je i formalno i simbolično kamen temeljac našeg zajedničkog rada s iseljenicima i povratnicima, osobito kroz program Povratak korijenima i suradnju s lokalnim zajednicama i udrugama“, istaknuo je Ćaleta.

U okviru dogovorenih aktivnosti predviđeni su projekti kulturnog, znanstvenog, obrazovnog, športskog, nakladničkog i medijskog karaktera, kao i promicanje baštinskog i korijenskog turizma, poticanje i pomoć pri povratku i useljavanju Hrvata te provedba mjera i programa za njihovu integraciju.

Sredstva za provedbu Sporazuma planirat će se u proračunima Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika, a godišnji plan aktivnosti definirat će se do 30. studenoga za narednu godinu.