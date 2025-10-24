Trideset godina poslije: povratak potomaka hrvatskih iseljenika iz Brazila

Tijekom susreta s ravnateljem mr. sc. Zdeslavom Milasom dogovorena je suradnja na projektu „Stoljeće iseljavanja Hrvata u Brazil“

Nakon trideset godina, Hrvatsku maticu iseljenika posjetila je gđa Katija Gavranich Camargo, predsjednica Društva prijatelja Dalmacije iz Sao Paula u Brazilu. U pratnji supruga Georgija Bačića, redatelja i dokumentarista hrvatskih korijena, te sina Gabriela, gđa Gavranich Camargo ponovno je povezala brazilske Hrvate s domovinom.

Supružnici Bačić vuku korijene iz Blata na Korčuli, mjesta koje je ove godine obilježilo 100. obljetnicu iseljavanja Hrvata s otoka. Njihova obitelj sudjelovala je i na ovogodišnjim Brazilskim danima u Puli, gdje je g. Bačić održao filmske radionice za učenike i studente te prikazao tri svoja dokumentarna filma.

Tijekom susreta s ravnateljem Hrvatske matice iseljenika dogovorena je suradnja na projektu „Stoljeće iseljavanja Hrvata u Brazil“, u sklopu kojeg će se manifestacija Brazilski dani nakon Pule održati i na Korčuli te u Zagrebu.

Ovaj posjet dodatno potvrđuje snažne kulturne i obiteljske veze između Hrvatske i njezine zajednice u Brazilu, koje se kroz zajedničke projekte i dalje uspješno razvijaju.