Autorska izložba dr. sc. Nine Nola o životu i djelu Amelie Batistich u organizaciji Hrvatske matice iseljenika Split i Muzeja Grada Makarske

Grad Makarska, Hrvatska matica iseljenika Podružnica Split i Muzej Grada Makarske, predstavili su 3. rujna 2025. godine, autorsku izložbu dr.sc. Nine Nola, o životu i djelu Amelie Batistich (1915.- 2004.) – novozelandske književnice druge generacije hrvatskih korijena, podrijetlom iz Makarskog primorja – Zaostroga, znamenitog naslova „See What We Are Making For You!“.

Izložbenim postavom sastavljenim od dokumenata, fotografija i književnih zapisa, izloženim u prostoru Rezidencije Gradskog muzeja Makarska na Kačićevom trgu posjetitelji su mogli komplementarno doživjeti i upoznati literarni rad i stvaralaštvo ove plodonosne spisateljice, koja je znanstvenu i književnu javnost obogatila s više od 300 naslova.

Stavljajući u fokus svog književnog opusa identitetsku baštinu manjinskih zajednica, te domicilnih Maora kao sastavnica novozelandskog suvremenog društvenog mozaika, Amelia Batistich doprinijela je identificiranju svojih čitatelja sa sudbinama i izazovima pojedinaca, ali i čitavih obitelji u procesu sociološke, odnosno asimilacijske prilagodbe na novu životnu sredinu. Aktualnost književnih djela protagonistice, oslikava se u činjenici izazova kontinuiranih migracija s kojima je i današnje suvremeno, pa tako i Hrvatsko društvo suočeno.

Mjerodavni podatci danas broje o cca 100.000 Hrvata i njihovih potomaka na Novom Zelandu, od čega veliki broj proistječe s prostora makarskog i vrgoračkog kraja, te je realizacija izložbe u Makarskoj upravo „neprekinuta veza s izvorom“.

Činjenica je da je Hrvatski čovjek prenošenjem svojih talenata obogatio; gospodarski i društveno novozelandsko društvo, međutim u životima pojedinaca ostala je trajna čežnja za rodnim krajem. Apostrofiranjem te promocijom ovih tematskih izložbi, stvaraju se preduvjeti da taj duh navezanosti živi i bude prisutan. Uz autoricu, o izložbi je govorila dr. sc. Tuga Tarle, dok je istu svečano otvorio prvi čovjek Makarske, dr. sc. Zoran Paunović. Izložba se može razgledati do 17. rujna 2025. godine.