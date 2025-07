„Nemojte zabit’ naš lipi jezik”: izložba o moliškim Hrvatima u Knjižnici HAZU

Donirana građa Knjižnici HAZU obuhvaća knjige, časopise i audiozapise na moliškohrvatskom jeziku koji doprinose očuvanju etnolingvističkog identiteta moliškohrvatske zajednice te su dostupni javnosti u čitaonici, uključujući književna djela i prijevode autora Nicole Gliosce i drugih.

Kao oblik promidžbe zasebnih knjižničnih zbirki tijekom ljetnih mjeseci (lipanj/srpanj/kolovoz) 2025. u galerijskom prostoru Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti predstavljena je Zbirka moliških Hrvata kroz izložbu pod naslovom „Nemojte zabit’ naš lipi jezik: izložba knjiga, časopisa i radova iz Zbirke moliških Hrvata u fondu Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti“. Autorica izložbe i kataloga je Zrinka Vitković.

Građa pristigla donacijom u ovu zbirku Knjižnice HAZU obuhvaća knjige (rječnici, romani, zbirke pjesama, prijevodi raznolikih književnih djela na moliškohrvatski jezik), časopise i CD-ROM-ove (zvučne knjige, audio CDi) koji predstavljaju važan doprinos očuvanju etnolingvističkog identiteta najstarije i najmanje iseljeničke skupine Hrvata u Europi, a dostupna je zainteresiranoj javnosti u čitaoničkim prostorima Knjižnice HAZU. Među ostalim izloženi su i romani Ruzulin, Sep aš Mena, Tezor do Brihandi i Hiža do Templari koje je na moliškohrvatskom napisao književnik Nicola Gliosca, njegova zbirka poezije Štice… do srca, kao i prijevodi bajki braće Grimm (Nike fjabe tradučane na-našu) i Pinocchija (Pinokj) te prijevod Evanđelja po Marku (Vandžej Markin: tradučan na-našu).

Moliški Hrvati žive generacijama u južnotalijanskoj pokrajini Molise u trima selima (Acquaviva Collecroce/Živavoda Kruč, San Felice del Molise/Stifilić i Montemitro/Mundimitar) gotovo petsto godina nakon što su njihovi preci pred najezdom Osmanlija prebjegli u 15. i 16. stoljeću iz Podbiokovlja i Makarskog primorja, između rijeka Cetine i Neretve.

Bibliografski zapisi navedene građe dostupni su u virtualnoj Zbirci moliških Hrvata Digitalne zbirke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – DiZbi (https://dizbi.hazu.hr).

Katalog izložbe se nalazi na web stranici Knjižnice: Katalog