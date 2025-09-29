NAJAVA: “Matica stvara – Božićna čarolija”

Draga djeco, poštovani roditelji i učitelji,

Hrvatska matica iseljenika vas s veseljem poziva na kreativnu likovnu radionicu “Matica stvara – Božićna čarolija” namijenjenu djeci hrvatskih iseljenika i povratnika/useljenika, kao i njihovim vršnjacima iz Hrvatske, u dobi od predškolskog uzrasta do osmog razreda osnovne škole.

U ugodnom prostoru Matice, u srcu Zagreba, zajedno ćemo otkrivati bogatstvo hrvatske tradicije i običaja kroz likovno stvaralaštvo. Djeca će imati priliku upoznati motive hrvatske kulturne baštine, izrađivati božićne ukrase, razvijati maštu i kreativnost tehnikama crtanja, slikanja i modeliranja, ali se i međusobno upoznati i povezati, stvarajući nova prijateljstva i uspomene.

Radionica će se održati tijekom adventskog razdoblja, a sudjelovanje je besplatno. Materijal za rad osigurava Hrvatska matica iseljenika.

Mjesto održavanja: Hrvatska matica iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb

Datum: 22. ili 29. prosinca 2025. (ovisno o iskazanom interesu)

Vrijeme: 10:00-13:00

Prijave: Prijave su obavezne zbog ograničenog broja mjesta (minimalno 10) i provode se isključivo putem Google obrasca.

Važne napomene:

Program se neće održati ako se prijavi manje od 10 sudionika.

Prijave traju do popunjenja mjesta, a najkasnije do 12. prosinca 2025.

Za djecu predškolske dobi nužna je pratnja za vrijeme odvijanja radionica.

Dođite i stvorite s nama nezaboravne blagdanske uspomene!

PRIJAVNICU POTRAŽITE OVDJE