NAJAVA: “Matica stvara – Božićna čarolija”

Draga djeco, poštovani roditelji i učitelji,
Hrvatska matica iseljenika vas s veseljem poziva na kreativnu likovnu radionicu “Matica stvara – Božićna čarolija” namijenjenu djeci hrvatskih iseljenika i povratnika/useljenika, kao i njihovim vršnjacima iz Hrvatske, u dobi od predškolskog uzrasta do osmog razreda osnovne škole.
U ugodnom prostoru Matice, u srcu Zagreba, zajedno ćemo otkrivati bogatstvo hrvatske tradicije i običaja kroz likovno stvaralaštvo. Djeca će imati priliku upoznati motive hrvatske kulturne baštine, izrađivati božićne ukrase, razvijati maštu i kreativnost tehnikama crtanja, slikanja i modeliranja, ali se i međusobno upoznati i povezati, stvarajući nova prijateljstva i uspomene.
Radionica će se održati tijekom adventskog razdoblja, a sudjelovanje je besplatno. Materijal za rad osigurava Hrvatska matica iseljenika.
Mjesto održavanja: Hrvatska matica iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb
Datum: 22. ili 29. prosinca 2025. (ovisno o iskazanom interesu)
Vrijeme: 10:00-13:00
Prijave: Prijave su obavezne zbog ograničenog broja mjesta (minimalno 10) i provode se isključivo putem Google obrasca.
Važne napomene:
Program se neće održati ako se prijavi manje od 10 sudionika.
Prijave traju do popunjenja mjesta, a najkasnije do 12. prosinca 2025.
Za djecu predškolske dobi nužna je pratnja za vrijeme odvijanja radionica.
Dođite i stvorite s nama nezaboravne blagdanske uspomene!
PRIJAVNICU POTRAŽITE OVDJE
Tekst i foto: HMI