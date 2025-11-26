NAJAVA: “Ero s onoga svijeta” stiže u Maticu

Pozivamo vas na posebnu glazbenu večer ispunjenu tradicijom, pjesmom, plesom i glumom! Dođite i podržite talentirane mlade izvođače iz Tomislavgrada u jednoj od najpoznatijih hrvatskih glazbenih priča



Nakon dviju nezaboravnih večeri u Tomislavgradu početkom rujna, glazbeno-scenska izvedba prema tekstu Milana Begovića “Ero s onoga svijeta” 28. studenoga u 18 sati stiže u Hrvatsku maticu iseljenika u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 3.

Prilika je to da uživate u glazbenoj večeri koju donose Kulturno-informativni centar Tomislavgrad i njihova Škola mjuzikla i glume. Nakon gotovo šest mjeseci predanog rada okupili su čak 90 izvođača koji će u Zagrebu predstaviti ovu bezvremensku komičnu priču ispunjenu pjesmom, plesom i tradicijom.

Uz Školu mjuzikla i glume KIC Tomislavgrad sudjeluju i članovi:

Frame Tomislavgrad

Župnog zbora sv. Nikole Tavelića

Zbora i puhačkog orkestara Srednje glazbene škole Tomislavgrad

Ulaz slobodan! Vidimo se u Matici!