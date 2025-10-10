NAJAVA: Brazilski dani u Puli od 14. do 16. listopada 2025.

Brazilski dani u Puli, dugogodišnja manifestacije koja će se u ovogodišnjem izdanju održati od 14. do 16. listopada, donosi novu tematsku okosnicu: dokumentiranje života i međugeneracijski dijalog.

Ovogodišnji, 13. Brazilski dani u Puli bave se pitanjem kako umjetnost, kroz film, književnost ili jezik, može očuvati sjećanja, prenijeti iskustva i otvoriti prostor susreta različitih generacija.

Filmovi i radionice predstavljeni u programu okupljaju djecu, mlade i odrasle, stvarajući prostor za učenje, razmjenu i nove ideje. Posebno mjesto zauzima rad redatelja i dokumentarista hrvatskih korijena Gregórija Bačića, čiji će filmovi pokazati na koji način kamera postaje alat za bilježenje života, svakodnevice i povijesti. U program je uključen i nagrađivani film Waltera Sallesa Još sam tu (Ainda Estou Aqui), koji otvara pitanja obitelji, sjećanja i otpora autoritarnim režimima kroz životnu priču glavne junakinje čije su dileme zabilježene u knjizi i filmu.

Kao i prethodnih godina, Brazilski dani spajaju Pulu i Istru s Brazilom kroz višeslojni kulturni program: od filmskih radionica za učenike, preko jezičnih radionica sa srednjoškolcima i građanima do susreta uz knjige i prikazivanja filmova koji otvaraju prostor za razgovor o identitetu, pamćenju i kulturnim mostovima koje već niz godina stvara ova kulturna manifestacija.

Brazilski dani u Puli započinju predprogramom, 13. listopada, primopredajom originalnog kolaža koji je pripremila priznata umjetnica Diana Rosandić Živković koja je nedavno posjetila Brazil, povodom predstavljanja knjige Suvremena hrvatska književnost: kontakt na tri jezika, gdje je započela kreativni proces koji je kulminirao još jednim djelom koji povezuje ove dvije zemlje.

Filmske radionice s Gregorijem (Grgurom) Bačićem za mlade bit će uvod u svijet filma te prilika za razvijanje vlastitog režiserskog pogleda na svijet. Kroz praktične vježbe i razgovor, učenici pulske Gimnazije i studenti Studija dizajna i audiovizualne komunikacije pulskog Sveučilišta istraživat će kako kamera može postati produžetak njihovih očiju, kako se priče oblikuju kroz kadar i kako svatko od njih može postati pripovjedač vlastitog iskustva.

Jezične radionice, namijenjene učenicima Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula i široj javnosti, ove će godine biti posvećene bogatom glazbenom stvaralaštvu Brazila. Polaznici će učiti portugalski kroz pjesme, tekstove i ritmove, povezujući jezik s melodijom i kulturom. A Klub tihih čitača brazilske književnosti odvijat će se u dva termina te će sudionici imati priliku ući u svijet pisane riječi o Brazilu kroz publikacije dostupne u fondu Gradske knjižnice i čitaonice Pula.

Nakon tihog individualnog čitanja, uslijedit će zajednička rasprava kako bi se podijeli dojmovi, povezali književni tekstovi s vlastitim iskustvima i razgovaralo o različitim pogledima na Brazil koji se otvaraju kroz knjige.

Organizatori Brazilskih dana u Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Hrvatska matica iseljenika – Podružnica Pula i prof. dr. sc. Milan Puh, u suradnji s partnerima i uz podršku Veleposlanstva Brazila u RH i Kina Valli.

PROGRAM

Utorak, 14. 10.

Filmska radionica za učenike / voditelj: Gregorio Bačić / 14.10 sati / Gimnazija Pula

Klasa ili razred: portret (1977.) i Klasa ili razred: život, ljudi i stvari (2025.) / Gregório Bačić / dokumentarni film / 18.30 sati / Kino Valli

Srijeda, 15. 10.

Jezične radionice za učenike srednje škole / voditelj: Milan Puh / jutarnji termin prema dogovoru

Jezična radionica portugalskog za mlade i odrasle / voditelj: Milan Puh / 17.30 sati / Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Sjećanja na Brazil u 78 okretaja u minuti / Gregorio Bačić i Katia Gavranić Camargo / dokumentarni film / 19.10 sati / Kino Valli

Četvrtak, 16. 10.

Klub tihih čitača brazilske književnosti / radionica za učenike

Filmska radionica za studente Studija dizajna i audiovizualnih komunikacija – voditelj: Gregorio Bačić / 15 sati / FET – TCR dvorana

Klub tihih čitača brazilske književnosti / program za odrasle i mlade / 17 sati / Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Još sam tu (Ainda Estou Aqui) / Walter Salles / drama, biografski, 2024., 137′ / glumci: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello / 18.50 sati / Kino Valli

PREDPROGRAM

* Ponedjeljak, 13. 10. 10.30 / Gradska knjižnica i čitaonica Pula / Predprogram / Primopredaja originala rada umjetnice Dijane Rosandić Živković iz programa započetog u Brazilu i dovršenog u Hrvatskoj