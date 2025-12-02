Svečano otvorena izložba “Iz bakine škrinje – Judi od škoja u tuđemu svitu”

Prosinac je u Hrvatskoj matici iseljenika već tradicionalno rezerviran za novi ciklus izložbe pod nazivom „Iz bakine škrinje“ . Ovaj put fokus je na ljepoti i raskoši hrvatske otočne baštine.

U utorak, 2. prosinca, u prostoru Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu svečano je otvorena izložba „Iz bakine škrinje – Judi od škoja u tuđemu svitu“.

Ovogodišnja postava donosi fotografije mladog i talentiranog Vilima Tavčara te tradicijske nošnje otočnih iseljenika iz bogatog fundusa Centra za tradicijsku kulturu Travno.

“Ovaj ciklus fotografija nastao je iz potrebe da zabilježim jedan proces koji se tiho, ali uporno događa već godinama — odlazak ljudi s naših otoka u gradove. Svi na fotografijama nose nošnje hrvatskih otoka, kao simbol mjesta iz kojeg dolaze i identiteta koji sa sobom nose. Simbolizira ljude koji stoje između dva svijeta: onoga iz kojeg dolaze i onoga koji ih oblikuje po potrebi, između šarenih nošnji i bezličnih fasada. Otok polako gubi svoj ritam i svoj glas. Nestaju običaji, nestaju rituali koji su se prenosili generacijama, a njihovo mjesto sve češće zauzimaju apartmani i sezonska vreva. U toj promjeni postoji neka tiha tuga, ali i snaga ljudi koji i dalje nose svoj škoj sa sobom — čak i kada više ne žive na njemu”, objasnio je autor fotografija Vilim Tavčar i dodao kako se posebno zahvaljuje Centru za tradicijsku kulturu Travno na prekrasnim nošnjama, kao i članovima Zagrebačkog folklornog ansambla dr. Ivana Ivančana koji su odjenuli nošnje i stali pred objektiv upravo za “bakinu škrinju”.

Izložbu je službeno otvorio ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, mr. sc. Zdeslav Milas dok je svečano otvorenje uveličano i prigodnim glazbenim programom koji su izvele Marijana i Ines, članice Zagrebačkog folklornog ansambla dr. Ivana Ivančana.

Na izložbi možete razgledati izvorne nošnje s iseljeničkih otoka poput one sa Suska, Krka, Hvara i Korčule i Silbe.

Pozivamo vas da posjetite Hrvatsku maticu iseljenika, otkrijete bogatstvo tradicijskih odjevnih običaja naših otoka i osjetite nasljeđe koje se prenosi kroz generacije.