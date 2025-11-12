NAJAVA: 7. Svjetski festival hrvatske književnosti

Poštovani ljubitelji književnosti!

Čast nam je pozvati Vas na svečano otvorenje i radni dio sedmog Svjetskog festival hrvatske književnosti 2025., koji će se održati na dvije lokacije u Zagrebu te Svetom Križu Začretje od 15. do 17. studenoga 2025.

Program počinje u subotu, 15. studenoga 2025. u 11 sati  u Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika (Zagreb, Trg Stjepana Radića 3). Nastavlja se u nedjelju, 16. studenoga 2025. također u 11 sati u neposrednoj blizini Zagreba u Izletištu Stara škola, Sveti Križ Začretje (Mirkovec 1). 

U ponedjeljak, 17. studenoga 2025. program se nastavlja ponovo u Zagrebu u 11 sati u dvorani Matice hrvatske (Zagreb, Matice hrvatske 2).

Ukratko, Izlaganja sudionika, koji dolaze iz desetak zemalja iz europskoga susjedstva, na temu: „Položaj hrvatskih književnika u državama u kojima žive i kulturne veze s matičnom hrvatskom kulturom i književnošću, te njihova participacija u književnim i kulturnim praksama Hrvatske“.

Raspravljat će se, uz ostalo, o nazočnosti hrvatskih književnika iz dijaspore  u domovinskim časopisima, knjigama, tribinama, književno-teorijskim skupovima, festivalima, književnim izborima, pregledima, antologijama hrvatske književnosti, članstvu u Društvu hrvatskih književnika kao i ostalim vidovima zajedništva hrvatske kulture na globalnoj razini te o izgledima tih veza ubuduće. Festival će u zasebnoj sesiji donijeti i recentni osvrt na prinose hrvatske kulture i književnosti u zemljama u kojima žive naši iseljenici i pripadnici hrvatske nacionalne manjine iz 12 zemalja srednje i jugoistočne Europe. Nakon obrade hrvatske književnosti engleskog i njemčakog govornog područja prethodnih godina, ove će godine Sedmi svjetski festival hrvatske književnosti u fokusu imati hrvatsku književnost iz Bosne i Hercegovine.

Radovat će nas Vaše sudjelovanje i prinos kulturi čitanja te afirmaciji hrvatske pisane riječi iz dijaspore i domovine!  Sedmi Svjetskih festivala hrvatske književnosti 2025. posvećen je, kao i ranijih šest,   Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje!

Organizatori suHrvatska kulturna zaklada (HKZ), Matica hrvatska i Društvo hrvatskih književnika.

Suorganizator, partner na projektu je Hrvatska matica iseljenika

PROGRAM:

