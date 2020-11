Hrvatski umjetnici Knifer, Iveković i Stilinović u novom postavu njujorške MoMA-e

Julije Knifer dobio je zapaženo mjesto u galeriji ‘Dodirujući prazninu’ (Touching the Void) koja predstavlja djela nekih od najznamenitijih predstavnika minimalizma, dok su Sanja Iveković i Mladen Stilinović zastupljeni u segmentu nazvanom ‘Nakon zida’ (After the Wall)

MoMA je proteklog vikenda predstavila novi postav u 20 od ukupno 60 galerija, piše Jutarnji list. ‘Julije Knifer dobio je zapaženo mjesto u galeriji ‘Dodirujući prazninu’ (Touching the Void) koja predstavlja djela nekih od najznamenitijih predstavnika minimalizma, dok su Sanja Iveković i Mladen Stilinović zastupljeni u segmentu nazvanom ‘Nakon zida’ (After the Wall). Radovi spomenutih umjetnika dio su MoMA-ina fundusa i već su ranije izlagani u ovom muzeju kroz tematske izložbe. Novi postav zauzima trećinu galerijskog prostora, i prva je faza ambicioznog plana čuvenog muzeja da redovito rotira svoju kolekciju, a počeo je prošle godine kada je MoMA svečano otvorila svoju obnovljenu i proširenu zgradu.

‘Česta kritika postava bila je da je umjetnost izvan Zapadne Europe i Sjeverne Amerike isključena, kao i radovi ženskih umjetnica te umjetnika afričko-američkog porijekla’, rekla je za Jutarnji list Ana Janevski, kustosica Odjela za medije u MoMa-i. ‘Cilj je novog postava da se proširi dominantan kanon, da se uključe narativi i moderniteti iz ostalih dijelova svijeta, npr. iz Južne Amerike, Istočne Europe, Azije, te da se zbirka proširi po pitanju spola i rase. Puno se radilo na kreiranju novih poveznica između radova iz moderne i suvremene umjetnosti’.

Kronološki postav je zadržan, kako je pojasnila, ali je odlučeno da se izostavi podjela galerija po umjetničkim pravcima, npr. kubizam, futurizam itd., već su galerije dobile naslove na osnovu idejnih poveznica.

U galeriji ‘Nakon zida’, uz rad Mladena Stilinovića ‘Eksploatacija mrtvih 1984.-1990.’, izloženo je i djelo Sanje Iveković ‘Personal Cuts’, dok je Kniferov ‘Meandar broj 5’ izložen na 4. katu, u jednoj od 23 galerije koje pokrivaju vremenski raspon od 1940-ih do 1970-ih, uz djela umjetnika poput Roberta Morrisa, Daniela Burena, Agnes Martin i Roberta Rymana. (https://www.tportal.hr/)