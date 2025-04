Mundimitar: Između vala i zavičaja – priča kroz objektiv Gabrielea Romagnolija

Izložba “Mundimitar – kraj, ljudi i običaji” Moliškog Hrvata Gabrielea Romagnolija, otvorena u Dvorcu Vitturi, donosi emotivni prikaz života i nasljeđa hrvatske manjine u talijanskoj regiji Molise. Suorganizator ove izložbe je splitska podružnica Hrvatske matice iseljenika, koja svojim djelovanjem povezuje iseljenu i domovinsku Hrvatsku.

Olujno jugo koje je 15. travnja, udaralo o zidine više od 500 godina starog renesansnog Dvorca Vitturi, sjedinjeno s morem kao da je pjevalo odu ljudima koji su „s one bane Jadrana“ uputivši se prije više od 500 godina u nepoznato, očuvali povezanost s prostorom vlastitog praiskona.

U Dvorcu Vitturi, mjestu gdje umjetnost neprestano diše i susreće se s poviješću, ovoga utorka 15. travnja, otvorena je izložba “Kraj, ljudi i običaji” autora Gabrielea Romagnolija. Izložba je ostvarena u suradnji Muzeja grada Kaštela, splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Kaštela, nazvana i “U potrazi za Moliseom”, kroz fotografiju progovara o nasljeđu, identitetu i sponi s domovinom koju generacije Moliških Hrvata brižno njeguju.

Riječ je o narodu koji stoljećima živi “s one bane mora”, u talijanskoj regiji Molise, noseći sa sobom hrvatski jezik, običaje i sjećanja na djedovinu. Njihova priča je priča o čovjeku kojeg su kroz povijest i pomorsku tradiciju vodili i entuzijazam i nevolja – uvijek s pogledom prema obali iz koje potječe.

Autor izložbe, Gabriele Romagnoli, Moliški Hrvat, kroz objektiv fotoaparata bilježi fragmente svakodnevice svoje zajednice – lica, pejzaže, rituale – sve ono što povezuje dalmatinsku obalu s brežuljcima Molisea: – Hobi mi je fotografija, a sada sam u mirovini. Posjetitelji će vidjeti naše običaje koji žive u pokrajini Molise, sve ono što sam uspio fotografirati – rekao je Romagnoli, koji, osim što fotografira, piše i pjesme – često na svom dijalektu, “na-našo”.

Otvorenje izložbe popratio je KUD Ante Zaninović, izvedbom tradicionalnih plesova, uključujući i Molišku kvadrilju, čime je oživljen duh narodne baštine, a za što je posebno zaslužna Marica Tadin.

Ravnatelj Muzeja grada Kaštela, Ivan Šuta, istaknuo je značaj ove izložbe:

„U suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika, podružnica Split, otvaramo izložbu “Mundimitar – Kraj, Ljudi, Običaji”. Riječ je o prvoj izložbi moliškog Hrvata Gabriela Romagnolija, u kojoj, zahvaljujući gospodinu Anti Ćaleti, prvi put izlaže fotografije tog mjesta u našem muzeju. To je jedno od rijetkih mjesta gdje živi hrvatska jezična manjina u Italiji; nastavljajući. „Turbulentna vremena osmanskih osvajanja na našem prostoru dovela su do značajnih seoba stanovništva, koje je napuštajući svoj dom zbog nemogućnosti opstanka, često poduzimalo i neizvjesna putovanja u daleke i nepoznate krajeve. Pokušavajući ući u tragove hrvatskih seoba na zapadnu obalu Jadranskog mora, odnosno na prostor tadašnjeg Napuljskog kraljevstva iznenadit će količina toponima koji ukazuju na postojanje pridošlica s naše obale. Iako je većina tih doseljenika asimilirana u talijanski nacionalni korpus, bez izraženijih poveznica i tragova slavenskog podrijetla, u području današnje pokrajine Molise ostala je do danas sačuvana jezična enklava- Moliški Hrvati.

Preko osobnih imena, prezimena i toponima koji su sačuvani na području naselja Acquaviva Collecroce (Kruč), Montemitro (Mundimitar) i San Felice (Stifilić/Filić) nalazimo jasne poveznice s našim prostorom, preciznije prostorom Makarskog primorja. Stoga možemo pretpostaviti da je glavnina ovdašnjeg stanovništva doselila u ovaj kraj s ovog prostora krajem 15. i početkom 16. stoljeća.

Tamošnja zajednica koja uporno stoljećima čuva uspomenu na podrijetlo kroz jezik i običaje, zavređuje našu pažnju i aktivniji angažman u njegovanju i unapređivanju odnosa. Jedan od istaknutijih članova te zajednice je i Gabriele Romagnoli, koji od 14. godine živi u Bologni, a nastoji sačuvati vezu sa svojim rodnim zavičajem kroz različite aktivnosti i inicijative. Kako se može iščitati iz naslova njegove izložbe Mundimitar – kraj, ljudi, običaji, ovom ćemo izložbom imati priliku upoznati bogatu baštinu dijela zajednice Moliških Hrvata. Izložba je nastala u suradnji Matice iseljenika s Muzejom grada Kaštela i nastoji dati dodatan impuls povezivanju i održavanju veza s tamošnjom zajednicom, ali gradi i razvija temelj za buduću suradnju i nove projekte“, zaključio je ravnatelj Muzeja grada Kaštela.

Ante Ćaleta, voditelj splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika, prisjetivši se susreta s autorom prije dvije godine ispred crkve sv. Lucije u Mundimitru, istaknuo je na početku doprinos Julije Stapić Montenense u realizaciji ove izložbe, te nastavio: „Hrvatski čovjek je u svojoj povijesnoj zbilji i pomorskoj tradiciji, kontinuirano premošćivao mora; vođen entuzijazmom ili nevoljom da je „tamo negdje daleko“ bolje, sigurnije ili da će u tom drugačijem svijetu uistinu započeti novi život.

Moliški Hrvati, u svom lingvističkom izričaju sačuvali su izraz „S one bane mora“, pri tome vežući pripadnost prostoru vlastitog praiskona, odnosno identiteta kojeg baštine već više od 6 stoljeća.

Gabriela Romagnolia, u smislu pripadnosti svom rodu i porijeklu, možemo slobodno osloviti titulom suvremenog Nikole Nerija (1761 – 1799), koji i kroz svoj fotografski izričaj poručuje svojim sunarodnjacima „Nemojte zabit naš lipi jezik“, autentično i ponosno svjedočeći navezanost Moliških Hrvata s Domovinom svojih predaka.

Hrvatska matica iseljenika – Podružnica Split, upravo živim mostovima povezuje razasuto hrvatsko biće, oslikavajući mozaik identiteta kroz jezik i kulturu, kao kategorijama pripadnosti i međusobnog raspoznavanja, Gabriele Romagnoli svakako kistom svoje fotografije upotpunjuje kolaž tog mozaika.

Stoga bi preporučio da u susretu s izložbom Mundimitar: Kraj, ljudi, običaji; nadopunjene podnaslovom „U potrazi za Moliseom“, istražujući prostor talijanske pokrajine Molise, oplemenjene utjecajem hrvatskog čovjeka, potražimo i prostor vlastitog identiteta, osvješćujući pitanje naše autentičnosti koja nam je darovana rođenjem“, zaključio je Ćaleta.

Autor Gabriele Romagnioli, prisjetio se svog kreativnog stvaralaštva, naglašavajući kontinuirani osjećaj pripadnosti rodnom Mundimitru, i identitetu kojeg baštine ali i žive Moliški hrvati.

Kako je autor ujedno i pjesnik pročitao je i svoje dvije pjesme na Moliškom:

BODLJA

Oblake crne na nebo,

čeljade po svito,

vrane po grado.

Zvonu zvona,

ma nije fešta,

druga duša nas je ostala.

Umiru čeljade,

umire naš jezik,

bodlja na srce. ČELJADE

Čeljade jesu kano rika, brburu,

kada hi frundaš čukaju glavu,

gledaju te štortano oš brburu.

Ko biše oni se pitaju, benja je fruštir!

ma ne, mi se čini sin Čijin Rumanjolove,

čeljade su se prominil, nisu one d’one vote.

Čeljade se strašu, pur njihov omer hi straši,

napri tebe se činu lipe, a naza ti se rugaju,

čeljade jesu kano rika, brburu.

Dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, ističući projekt Splitsko dalmatinske županije „POVRATAK KORIJENIMA“ a koji se po sadržaju multiplicira i kroz izloženi fotografski prikaz, osvrnuo se na dublji smisao izložbe:

– Ako ne znate odakle ste, nikada nećete znati kamo ćete stići. Naše ljude su nosili razni vjetrovi s one bane mora, oceana, planina, brda i dolina. Moramo cijeniti našu baštinu i raditi na njoj kako bismo stvorili lijepu budućnost. Hvala Kaštelanima, Muzeju grada Kaštela, Anti Ćaleti i Hrvatskoj matici iseljenika na predivnoj izložbi.” – poručio je Čogelja, otvorivši izložbu.

Izložba ostaje otvorena do 13. svibnja, pozivajući sve da kroz fotografije prođu mostom preko mora – onim koji spaja ljude, običaje i kraj u jedinstvenu priču o pripadnosti.

O autoru: Gabriele Romagnoli, rođen je u Montemitru (Munidmitru) 13. veljače 1957. Djetinjstvo je proveo u Montemitru do svoje 14. godine, nakon čega se preselio u Bolognu na školovanje. Oduvijek je bio strastven prema fotografiji, poeziji, računarstvu i kreativnosti. Sudjelovao je na nekoliko fotografskih i pjesničkih natječaja koje su organizirale lokalne udruge, često dobivajući nagrade. Njegove fotografije koriste razne web-stranice i knjige. Kada ima inspiraciju piše i pjesme na domaćem dijalektu, na-našo. Godine 2000. osmislio je i izradio web-stranicu: https://www.mundimitar.it posvećenu njegovu rodnome kraju. Ovo je njegova prva samostalna izložba fotografija.