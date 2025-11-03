130 godina hrvatskog zajedništva u New Yorku

Proslavljena 130. obljetnica The Anchor Benevolent Society u New Yorku, jedne od najstarijih hrvatskih iseljeničkih organizacija koja i danas povezuje naraštaje iseljenika s vjerom, tradicijom i domovinom.

Stotinu i trideset godina je vijek koji pojedinac teško može doživjeti. Toliko godina postoji i djeluje The Anchor Benevolent Society u New Yorku, još jedan dokaz da smo kao društvo dugovječniji nego kao pojedinci. The Anchor Benevelent Society koji je svečano proslavio 130. rođendan 18. listopada u New Yorku, zapravo je svoj dugotrajni vijek započeo kao Austrian Benevolent Society of Brooklyn, New York, a okupljao je doseljenike u Ameriku s prostora Istre, sjevernih jadranskih otoka, Cresa, Lošinja, Unija i Krka. Mijenjale su se države, ali se nije mijenjao narod i sloga te potreba da se u dalekom svijetu naš narod okuplja, pomaže i drži zajedno. U spomen knjizi, izdanoj povodom ovog jubileja, primjećujemo nešto zanimljivo – jezici kojima se od prvog dana govorilo pa sve do dana današnjeg bili su engleski i hrvatski.

Jedna od najstarijih hrvatskih iseljeničkih organizacija za ovu je prigodu iz Hrvatske pozvala krčkoga biskupa mons. Ivicu Petanjaka te fra Diega Deklića, gvardijana Samostana sv. Antuna u Puli da svojim prisustvom ukažu i na prisustvo vjere u održavanju, očuvanju i važnosti vjere u životima iseljenika na ovim prostorima. Stoga je svečanost proslave započela misnim slavljem u Crkvi Predragocjene krvi Isusove u Astoriji (Most Precious Bood). Domaćin, dušebrižnik za Hrvate u New Yorku don Saša Ilijić, također iz Krčke biskupije koja već desetljećima u ovu župu šalje svećenike, istaknuo je u svom obraćanju kako su generacije članova Društva Anchor pomogle u izgradnji hrvatskih zajednica u Americi te su i danas oslonac Hrvatskoj katoličkoj misiji blaženog Ivana Merza koja postoji i djeluje u sklopu ove Župe.

Slavlju u restoranu Terrace on the Park prethodio je posjet groblju Calvary i molitva na grobovima članova i osnivača Društva. Upravo su bolest i sahrana bili jedan od temelja članstva u Organizaciji, kao neminovni dio života i vremena u kojima se posebno ispoljava ranjivost života u iseljeništvu. Članovi i Organizacija brinuli su se za svoje nemoćne i potrebite, ljudskom brigom, ali i financijski kroz članarine.

Prisutnima se na slavlju obratila predsjednica „Ankore“, Ines Kucich, koja ovu dužnost vrijedno i savjesno obavlja gotovo 30 godina. Nakon 23 predsjednika, ona je prva žena predsjednica te osoba s daleko najdužim mandatom. U svom govoru ona se prisjetila prošlosti, a istovremeno je pozvala na opstojnost zajedništva i u budućim generacijama.

Pred gotovo dvjesto gostiju, prisjetilo se prošlosti i priča o dolasku na drugi kontinent, hrabrosti i potrage za novim domom daleko u svijetu, ali gdje je zajedništvo jače, a ljubav i vjera, kamen temeljac. Bila je to i prigoda da se prepozna i nagrade pojedinci koji su svojim članstvom i radom u Društvu od značaja za njegov opstanak. Eugene Kuljanić, uspješni poduzetnik, porijeklom s otoka Cresa, trenutno je dopredsjednik, ali ujedno i član s više od 50 godina dugim stažom. Za svoj doprinos nagrađeni su i Antonio Maver, član preko 60 godina te Petar Vlakančić, koji je postao član davne 1961. godine. Priznanje je dobila i najstarija članica Phyllis Darrin Vidovich. Svoje članstvo početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća započeli su i Nick Muzić te Lurdino Muzić te ostali vjerni članovi do dana današnjega.

Značaj ove organizacije prepoznali su mnogobrojnim čestitkama u Spomen knjizi i obraćanjima predstavnici lokalne vlasti, uključujući i guvernerku države New York, Kathy Hochul, generalni konzulat Republike Hrvatske u New Yorku, te Hrvatska matica iseljenika – podružnica Rijeka.

Uz pogled na impresivni grad New York, kao podsjetnik na mjesto koje su članovi Društva odabrali za svoj novi dom, izvrsnu hranu i još bolju glazbu uz popularne Eleonoru i Marka te virtuoza na harmonici, Maria Honovića, proslava u restoranu Terrace on the Park nije ostavila nikoga ravnodušnim.