Kiritof – Dan hrvatske kulture moravskih Hrvata

Najvažnija kulturna manifestacija moravskih Hrvata, Kiritof u Jevišovki, održana je u organizaciji Udruge građana hrvatske nacionalnosti u Češkoj

U Jevišovki je 6. rujna 2025. održan tradicionalni Kiritof, najveća kulturna svečanost moravskih Hrvata u Češkoj, koju desetljećima organizira malobrojna, ali vrlo aktivna zajednica predvođena Janom Kopřivom, predsjednikom Udruge građana hrvatske nacionalnosti u Češkoj i potpredsjednicom Lenkom Kopřivovom te uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH.

Moravski Hrvati, autohtona hrvatska manjina u Češkoj, na područje Južne Moravske doselili su u 16. i 17. stoljeću, bježeći pred osmanskim prodorima. Danas ih je u Češkoj ostalo tek nekoliko stotina, a jezgru zajednice čine sela Dobro Polje, Nova Prerava i Jevišovka.

Ova manifestacija nije samo prilika za susret zajednice, već i način očuvanja hrvatskog jezika, pjesme, plesa i običaja. Kiritof povezuje sve Hrvate u Češkoj, ali i goste iz Hrvatske, Austrije, Slovačke i Mađarske, kao i Čehe i turiste.

Program ovogodišnjeg Kiritofa započeo je šetnjom krajinom moravskih Hrvata, od Nove Přerove do Hrvatskog doma u Jevišovki, gdje je nastavljeno druženjem pod nazivom „Morchor speed friending“.

U poslijepodnevnom dijelu programa uslijedila je sveta misa u mjesnoj crkvi sv. Kunhuta, koju je služio vlč. Branko Kornfeind, gradišćansko-hrvatski svećenik iz zajednice u austrijskom Gradišću. Osim što je služena na tri jezika (hrvatskom, češkom i njemačkom), posebnost je bila i u tome što je liturgija glazbeno praćena tamburicama.

Povorka s kozom je tradicija na Kiritofu, a predstavlja staroslavenski plodonosni i zaštitni običaj koji su moravski Hrvati prenijeli iz svoje pradomovine i očuvali kroz stoljeća kao znak plodnosti, zajedništva i posebnog identiteta.

Povorka je završila došavši do Doma kulture gdje se potom održala kiritofska zabava uz kulturno-glazbeni program u kojem su nastupili DH Uničovská přespólanka i NS Pálava iz Češke te Tamburica Branko Kornfeinda iz Austrije.

Posjetitelji su imali priliku sudjelovati i u izletu u Vrbov gaj s Martinom Škopikom. Prema lokalnim izvorima vrbe su prilikom doseljenja u 16. stoljeću posadili moravski Hrvati te se gaj i danas čuva kao zanimljiva prirodna i kulturna baština.

U sklopu manifestacije posjetitelji su razgledali i interaktivnu izložbu autorice Lenke Kopřivove u Muzeju moravskih Hrvata, koji čini sastavni dio Hrvatskog doma u Jevišovki. U muzeju se čuva i prezentira bogata povijest, tradicija i identitet ove manjine, a prostor nudi i mogućnosti za buduće izložbe, koncerte i druge kulturne sadržaje.

Ovogodišnji Kiritof okupio je brojne goste iz Hrvatske, Češke, Austrije, Slovačke i Mađarske, među kojima su bili i veleposlanica Republike Hrvatske u Češkoj Ljiljana Pancirov, predstavnice Hrvatske matice iseljenika Lada Kanajet Šimić i Snježana Radoš te Petar Tyran, poznati hrvatski književnik, društveni djelatnik, publicist i aktivist iz Gradišća, kojima je srdačnu dobrodošlicu iskazala i načelnica Općine Jevišovka Božena Bošiaková.

Lada Kanajet Šimić i Snježana Radoš iz Hrvatske matice iseljenika, Lenka Kopřivova, organizatorica Kiritofa, Nj. E. Ljiljana Pancirov, veleposlanica RH u Češkoj i Petar Tyran, svestrani gradišćanski Hrvat

Kiritof, kao Dan hrvatske kulture moravskih Hrvata, nastavlja tradiciju nekadašnjih narodnih fešti, obnovljenih 1991. godine. Danas je to ne samo proslava identiteta jedne manjinske zajednice, nego i važan most povezivanja Hrvata u srednjoj Europi.