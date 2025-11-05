Izložba u Splitu: „Duvno polje – kraljevsko prijestolje“ donosi suvremenu interpretaciju krunidbe kralja Tomislava

Sveučilišna galerija u Splitu, 6. studenoga 2025. u 19:30 sati – u suorganizaciji Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Split

U povodu 1100. obljetnice hrvatskoga kraljevstva, u Sveučilišnoj galeriji Sveučilišta u Splitu otvara se izložba „Duvno polje – kraljevsko prijestolje: suvremena interpretacija predaje o krunidbi kralja Tomislava“, koja na dojmljiv i moderan način oživljava jedno od ključnih poglavlja hrvatske povijesti.

Otvorenje izložbe održat će se u četvrtak, 6. studenoga 2025. godine, s početkom u 19:30 sati, u Sveučilišnoj galeriji na Kampusu (Ruđera Boškovića 31, Split).

Izložba je rezultat suradnje Udruge za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini „Stećak“, Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Split, Sveučilišta u Splitu i Ogranka Matice hrvatske u Splitu, pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Hercegbosanske županije i Općine Tomislavgrad.

Kroz umjetničku interpretaciju i suvremeni vizualni pristup, izložba donosi novo viđenje legendarne krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju – simbola stvaranja hrvatske državnosti. Posjetitelji će imati priliku doživjeti spoj povijesti, umjetnosti i identiteta, gdje tradicija progovara jezikom današnjice.

Ova izložba ne donosi samo pogled u prošlost, već i snažnu poruku o trajnosti hrvatskog kulturnog i nacionalnog nasljeđa.