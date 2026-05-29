Igračka u srcu: Tradicija, kreativnost i prijateljstvo u Hrvatskoj matici iseljenika

U Hrvatskoj matici iseljenika okupilo se stotinjak djece iz Koljnofa (Mađarska), Tavankuta (Srbija) i Zagreba (Hrvatska), sudionika programa “Igračka u srcu – inspirirana hrvatskom tradicijskom kulturom”, koji se održava u sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, a čiji je nositelj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Igračka u srcu inspirirana hrvatskom tradicijskom kulturom multimedijalni je program međunarodne kulturne suradnje koju provodi Hrvatska matica iseljenika, Hrvatska škola Boston (SAD) i Zaklada hrvatskih studija Sydney (Australija) s hrvatskim školama, katoličkim misijama, društvima i udrugama te drugim relevantnim institucijama izvan Republike Hrvatske s ciljem poticanja i razvoja kreativnosti djece i mladih uz učenje i promociju hrvatske tradicijske kulture, njegovanja hrvatskoga jezika, međusobnog povezivanja i umrežavanja te povezivanja s domovinom Hrvatskom.

U natječaju provedenom 2018. godine sudjelovalo je više od dvije stotine djece i četrdesetak mentora od Amerike preko Europe do Australije. Rezultati natječaja – dječji likovni, multimedijalni, fotografski i literarni radovi – čine postav multimedijalne izložbe koja prikazuje krug stvaranja od tradicije do današnje interpretacije dječjim stvaralaštvom. Osim izložbe, obuhvaća likovnu i dramsku radionicu s motivima igračke inspirirane hrvatskom tradicijskom baštinom namijenjene djeci i mladima. Do danas je program uspješno proveden u Zagrebu i nekoliko hrvatskih sredina izvan RH (Crna Gora, Italija, Mađarska, Rumunjska) povezavši još tri stotine djece sudionika ovog edukativno-kreativnog programa.

Zbog svega navedenoga, kao i posebne pozornosti koju Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske posvećuje djeci i mladima kako bi sudjelovanjem u njima namijenjenim sadržajima dodatno upoznali svoje korijene i osnažili osjećaj pripadnosti hrvatskome identitetu, „Igračka u srcu“ uvrštena je u program prvoga po redu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Događanje u zgradi Hrvatske matice iseljenika započelo je kulturno-umjetničkim programom koji je za svoje vršnjake izveo Dječji folklorni ansambl SKUD-a „Ivan Goran Kovačić“, a nastavljen je svečanim otvaranjem multimedijalne izložbe i kreativnih radionica.

Nakon razgledavanja izložbe uz vodstvo studentica volonterki s Fakulteta hrvatskih studija, održane su likovne radionice na temu tradicijskih igračaka. Prema vlastitom izboru djeca su izrađivala konja, zrakoplov ili automobil, koristeći jednostavne i pristupačne materijale poput kartona, kvačica, gumbića i raznih drugih svakodnevnih repromaterijala. Program je završio zajedničkim ručkom i podjelom prigodnih šalica.

Nakon likovne radionice djeca su mogla sudjelovati i u filatelističkoj radionici Hrvatske pošte.

Projekt “Igračka u srcu – inspirirana hrvatskom tradicijskom kulturom” predstavljen u sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske pokazao je ne samo rezultate kreativnoga stvaralaštva djece i mladih iz hrvatskih zajednica u svijetu, nego je u svome praktičnome dijelu potvrdio kako se igrom i stvaralaštvom uči o hrvatskoj tradicijskoj kulturi te na taj način njeguje i čuva hrvatski identitet izvan domovine. Sudjelovanjem u izložbi i radionicama, naši dragi gosti – djeca hrvatske manjine u Mađarskoj i Srbiji, kao i njihovi domaćini iz Zagreba postali su dio velike zajednice vršnjaka iz cijeloga svijeta, njih sada oko šest stotina, koju je projekt Igračka u srcu povezao ljubavlju prema stvaranju, hrvatskoj tradiciji i jeziku.