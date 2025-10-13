Hrvatska crkva sv. Jeronima u Rimu ispunjena mnoštvom hrvatskih jubilejskih hodočasnika

U sklopu Hrvatskog nacionalnog jubilejskog hodočašća u Rim koje se održalo od 5. do 12. listopada 2025. godine, na kojemu je sudjelovalo oko desetak tisuća hodočasnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, kroz Hrvatsku crkvu sv. Jeronima je kroz četiri dana, od utorka 7. listopada do petka 10. listopada, prošao najveći dio hrvatskih hodočasničkih grupa. Velik dio njih je i slavio svetu misu u crkvi.

U utorak 7. listopada ujutro su kroz crkvu prošle sve hodočasničke grupe iz Splitsko-makarske nadbiskupije, Hvarske biskupije te Banjolučke biskupije. Popodne je crkva ostala zatvorena jer su svi hodočasnici sudjelovali na Trgu sv. Petra na susretu s papom Lavom XIV. te na svetoj misi koju je predvodio zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije mons. Dražen Kutleša.

U srijedu 8. listopada hodočasnici su, predvođeni svojim (nad)biskupima, najvećim dijelom slavili svete mise u crkvi. Svete mise su predstavili varaždinski biskup mons. Bože Radoš za hodočasnike Varaždinske biskupije, mons. Vjekoslav Huzjak za hodočasnike Bjelovarsko-križevačke biskupije, mons. Tomislav Rogić, mons. Roko Glasnović i mons. Petar Palić za hodočasnike Šibenske, Dubrovačke i Mostarsko-duvanjske te Trebinjsko-mrkanjske biskupije, mons. Mate Uzinić i mons. Milan Zgrablić za hodočasnike Riječke i Zadarske nadbiskupije, mons. Ivan Štironja za hodočasnike Porečke i pulske biskupije, mons. Ivo Martinović za hodočasnike Požeške biskupije i mons. Ivica Petanjak za hodočasnike Krčke biskupije.

U četvrtak 9. listopada su u hodočasničkom programu bile dvije svete mise u Bazilici sv. Pavla izvan zidina tako da u crkvi sv. Jeronima nije bilo puno grupa koje su slavile svetu misu, ali je ipak kroz crkvu prošlo jako puno grupa iz Zagrebačke, Vrhbosanske i Đakovačko-osječke nadbiskupije, Sisačke biskupije te drugih biskupija koje dan ranije nisu imale misu u crkvi.

U petak 10. listopada, tijekom cijeloga dana bilo je nekoliko desetaka hodočasničkih grupa ponajviše iz različitih župa Zagrebačke nadbiskupije, ali i iz drugih biskupija. Većina od njih je i slavila svete mise u crkvi. Neki su od njih su se u popodnevnim satima susreli s kardinalom Josipom Bozanićem, zagrebačkim nadbiskupom u miru koji ih je pozdravio i podijelio blagoslov uz želje za sretan povratak svojim domovima.

Hodočasnike su u crkvi dočekivali, pozdravljali i tumačili im povijest crkve i Zavoda rektor Marko Đurin i vicerektor Marko Škraba. Svećenici iz Zavoda sv. Jeronima bili su hodočasnicima na raspolaganju za sakramenat svete ispovijedi. A brigu oko pripreme liturgijskih slavlja, i za sve razne druge potrebe hodočasnika, bila je po cijele dane neumorno na raspolaganju vrijedna s. Dominika Vrdoljak, sakristanka crkve sv. Jeronima.

Hrvatska crkva sv. Jeronima je i jubilejska oprosna crkva, budući da je uključena u službeni hodočasnički put Jubileja 2025. pod nazivom Europa u Rimu. Više o tome može se pronaći i na službenoj web stranici Jubileja 2025. godine.

(https://www.iubilaeum2025.va/it/pellegrinaggio/cammini-giubilari-dentro-roma/iter-europaeum/san-girolamo-dei-croati-croazia.html).

Crkva sv. Jeronima nije bila puna hodočasnika samo kroz ove dane, nego je i tijekom cijele jubilejske 2025. godine ispunja mnoštvo hrvatskih hodočasnika. Uz gotovo desetak tisuća hodočasnika koji su kroz crkvu prošli tijekom Nacionalnog hrvatskog hodočašća, kroz crkvu je tijekom godine prošlo gotovo isto toliko drugih naših hodočasnika tako da je do sada u ovoj jubilejskoj godini oko dvadeset tisuća naših hrvatskih hodočasnika prošlo kroz crkvu. Hodočasnici predvođeni svojim svećenicima u njoj redovito slave svete mise i na poseban način imaju mogućnost pristupiti sakramentu svete ispovijedi za koji su im uvijek na raspolaganju svećenici studenti iz Zavoda sv. Jeronima.