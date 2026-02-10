Gradišćanski Hrvati i ove godine na Festi svetog Vlaha u Dubrovniku

Organizaciju dolazaka u Dubrovnik gotovo petnaestak godina predvodi Ivica Hersich, veliki štovatelj svetoga Vlaha koji i ove godine stoji iza ovog hodočasničkog i kulturnog putovanja.

Grupa gradišćanskih Hrvata iz Austrije i ove je godine doputovala na proslavu blagdana svetog Vlaha u Dubrovnik potvrđujući višegodišnju povezanost s Gradom i njegovim Parcem.

U Dubrovnik dolaze već niz godina te redovito nazoče bogatom i raznovrsnom kulturnom i vjerskom programu Feste. Na sam blagdan svetoga Vlaha bili su na svečanom euharistijskom slavlju te sudjelovali u tradicionalnoj procesiji noseći svoj barjak s natpisom „Gradišćanski Hrvati“.

Okupljeni su u Hrvatskom kulturnom društvu na čijem je čelu dr. Stanko Horvat. Organizaciju dolazaka u Dubrovnik gotovo petnaestak godina predvodi Ivica Hersich, veliki štovatelj svetoga Vlaha koji i ove godine stoji iza ovog hodočasničkog i kulturnog putovanja.

Njihova prisutnost na Festi svjedoči o trajnoj povezanosti Gradišćanskih Hrvata s hrvatskom kulturnom i vjerskom baštinom te o važnosti očuvanja identiteta i tradicije izvan domovine.