Gradišćanski Hrvati i ove godine na Festi svetog Vlaha u Dubrovniku

Novosti
1 min čitanja
Foto: Ivan Wuketich

Organizaciju dolazaka u Dubrovnik gotovo petnaestak godina predvodi Ivica Hersich, veliki štovatelj svetoga Vlaha koji i ove godine stoji iza ovog hodočasničkog i kulturnog putovanja.

Grupa gradišćanskih Hrvata iz Austrije i ove je godine doputovala na proslavu blagdana svetog Vlaha u Dubrovnik potvrđujući višegodišnju povezanost s Gradom i njegovim Parcem.

U Dubrovnik dolaze već niz godina te redovito nazoče bogatom i raznovrsnom kulturnom i vjerskom programu Feste.

Na sam blagdan svetoga Vlaha bili  su na svečanom euharistijskom slavlju te sudjelovali u tradicionalnoj procesiji noseći svoj barjak s natpisom „Gradišćanski Hrvati“.

Okupljeni su u Hrvatskom kulturnom društvu na čijem je čelu dr. Stanko Horvat. Organizaciju dolazaka u Dubrovnik gotovo petnaestak godina predvodi Ivica Hersich, veliki štovatelj svetoga Vlaha koji i ove godine stoji iza ovog hodočasničkog i kulturnog putovanja.

Njihova prisutnost na Festi svjedoči o trajnoj povezanosti Gradišćanskih Hrvata s hrvatskom kulturnom i vjerskom baštinom te o važnosti očuvanja identiteta i tradicije izvan domovine.

Tekst: Maja Mozara/HMI Dubrovnik    Foto: Ivan Wuketich
Podijeli ovaj članak

Vezani sadržaj

Novosti

PROSLAVA OBLJETNICE ZA PAMĆENJE

Snježana Đuričković
Snježana Đuričković
Novosti

Predavanje “Hrvatska riječ”

adminhmi
adminhmi
NovostiStare vijesti

20. obljetnica Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji

adminhmi
adminhmi
Novosti

Usavršavanje nastavnika u matičnoj domovini

adminhmi
adminhmi
Skip to content