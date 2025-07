Dodijeljene tri vrijedne nagrade mladima

U Zagrebu je uručena Nagrada slavnog fizičara s američkom adresom Marina Soljačića, kao i Nagrade dr. Ante Žužula za hrvatski jezik i povijest te Nagrade Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih maturantima koji su ostvarili izniman uspjeh na državnoj maturi

U Zagrebu je 29. srpnja u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih priređena svečana dodjela Nagrade Marin Soljačić, Nagrada dr. Ante Žužul za hrvatski jezik i povijest te Nagrada Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih maturantima koji su ostvarili vrhunski uspjeh na državnoj maturi u školskoj godini 2024./2025. Maturantica Pia Pilipović, koja je izvrsno završila XV. gimnaziju u Zagrebu dobitnica je Nagrade Marin Soljačić.

Posrijedi je lukrativna nagrada od 5000 američkih dolara koju dodjeljuje istaknuti fizičar s bostonskog tehničkog sveučilišta Massachusetts Institute of Technology (MIT) Marin Soljačić. Nagrada se dodjeljuje za izniman uspjeh na području matematike i fizike. Podsjetimo, fizičar svjetske slave rođeni Zagrepčanin Marin Soljačić, redoviti je profesor na etabliranom bostonskom tehničkom sveučilištu – Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon mature u zagrebačkom MIOC-u od MIT-a dobiva stipendiju za fakultetsku naobrazbu gdje je 1996. diplomirao dva studija: fiziku i elektrotehniku. Godine 1998. završava magisterij iz fizike na Sveučilištu Princeton, pod mentorstvom prof. Franka Wilczeka, dobitnika Nobelove nagrade za fiziku. Doktorske studije Soljačić završava 2000. godine na Sveučilištu Princeton iz fizike, pod mentorstvom prof. Mordechaia Segeva. Iste godine započinje kompetitivni Pappalardo post-doktorski studij na MIT-u te 2003. postaje vodeći istraživač na MIT-u. Karijeru poentira godine 2005. kada postaje onodobno najmlađi redoviti profesor fizike na MIT-u. Njegov izum pod nazivom „Bežični nezračeći prijenos energije“ donio mu je globalnu prepoznatljivost među znanstvenicima. Radi se o konceptu bežičnog prijenosa energije pod imenom WiTricity. Soljačić je objavio preko 150 znanstvenih radova i više od 60 patenata, te brojne vrijedne međunarodne nagrade koje ga svrstavaju u sam vrh svjetske znanosti. U Republici Hrvatskoj dvostruko je odlikovan najvišim državnim odličjima i to za znanstvene prinose te za širenje ugleda Lijepe Naše u međunarodnoj kulturnoj i znanstvenoj zajednici sklonoj transferu znanja i filantropskim aktivnostima koje fizičar Soljačić prakticira posljednjih desetak godina za nadarene studente u prirodoslovlju. Iako u Americi živi više desetljeća, Marin Soljačić ostao je vezan za rodni Zagreb te je godine 2014. utemeljio stipendijsku zakladu. Od 2015. ta Soljačićeva zaklada dodjeljuje nagradu u iznosu od 5.000 dolara učeniku koji na državnoj maturi postigne najbolje rezultate iz fizike i matematike. Interesantno, Soljačićeva filantropija pokrenula je val dobročinstava među uspješnim Hrvatima u domovini, koji su također odlučili financijski nagraditi vrsne mlade ljude. Među prvima se uključio nakladnik dr. sc. Ante Žužul.

Nagrade vodećeg hrvatskog nakladnika za humanističko područje

Glavna Nagrada dr. sc. Ante Žužul u vrijednosti 5000 eura pripala je Marinu Mandiću, učeniku splitske IV. gimnazije Marko Marulić, koji je postigao najbolji rezultat na državnoj maturi u polaganju Hrvatskog jezika i Povijesti. Dobitnici dviju dodatnih Nagrada dr. sc. Ante Žužul su Splićanin Antonio Sivro iz tamošnje III. gimnazije s maksimalnim brojem bodova osvojenim u pisanju testa i eseja iz Hrvatskog jezika i Viktor Runac iz zagrebačke Gimnazije Marul s 95,45 posto točnih odgovora u pisanju testa iz Povijesti.

„U doba globalizacije i digitalnih tehnologija humanističko obrazovanje ima nezamjenjivu ulogu u oblikovanju odgovornoga demokratskog društva i očuvanju nacionalnog identiteta“, istaknuo je dr. sc. Ante Žužul 29. srpnja, na dodjeli nagrada u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul utemeljio je nagrade koje nose njegovo ime kako bi podsjetio na iznimnu važnost humanističkog obrazovanja i motivirao učenike da proučavaju povijest, filozofiju, književnost, jezik i druge znanstvene discipline koje potiču razumijevanje društvenih vrijednosti, kolektivne memorije, kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Doktor Žužul, inače, redovito godišnje podupire i na druge učinkovite načine brojne aktivnosti u području svijeta knjige za hrvatske etničke zajednice iz europskoga nam susjedstva koje provodi Hrvatska matica iseljenika s partnerima iz srednje i jugoistočne Europe od Vojvodine do Gradišća.

Također, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ove je godine novčanim iznosom od 350,00 eura te posebnim priznanjima nagradilo ponajbolje maturante prema kriteriju – učenici koji su ostvarili najbolji rezultat na obveznim ispitima državne mature. Prema ukupnim ostvarenim rezultatima na državnoj maturi najbolji je Antonio Sivro, učenik III. gimnazije Split. Uz spomenutog Splićanina Antonia nagrade MZOM-a je primilo još dvadesetak izvrsnih maturanata i maturantica. Ministar obrazovanja, znanosti i mladih dr. sc. Radovan Fuchs čestitao je svim laureatima, zaželjevši im uspjeh u stjecanju akademske naobrazbe, dok se filantropima Soljačiću i Žužulu zahvalio za višegodišnje lukrativne nagrade najuspješnijim maturantima.