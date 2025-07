Davor Dijanović dobitnik književne nagrade „Benjamin Tolić“

Na manifestaciji Benjaminov dan, koji se održava već tradicionalno u sklopu Posuškog lita, dodijeljene su književna nagrada i stipendija koje nose naziv po hrvatskom eruditu Benjaminu Toliću.

Organizatori ovog događaja Zaklada društva hrvatskih književnika u BiH u suradnji s Južnohrvatskih ogrankom Društva hrvatskih književnika i Ogrankom Matice hrvatske u Posušju priredili su nezaboravnu večer ispunjenu emocijama na kojoj su uživali brojni posjetitelji.

Stipendiju je dobila najbolja učenica Gimnazije Fra Grgo Martić u Posušju Emanuela Karamatić, a dodijelio je načelnik općine Posušje Ante Begić. Uz novčanu nagradu od 1000 eura, koje je pokrovitelj Općina Posušje, učenica je dobila povelju i medalju, rad akademskog slikara Stjepana Divkovića.

Na natječaj za Književnu nagradu ”Benjamin Tolić” ove je godine pristiglo jedanaest knjiga. Tročlani žiri – Anita Marinac, Šimun Musa i Damir Pešorda, odlučio je nagradu dodijeliti knjizi Davora Dijanovića Hrvatska – država koja se samoukida. Uz nagrađenu knjigu treba istaknuti romane Vladimira Lončarevića Godina i vječnost, Nevenke Nekić Ivan bez zemlje i Josipa Mlakića Rekvijem kao literarno iznimno vrijedna djela. Na žalost, nagradu može dobiti samo jedna knjiga. Neke knjige u manjoj ili većoj mjeri nisu udovoljavale natječajnim propozicijama.

Nagradu je uručila predsjednica Društva hrvatskih književnika Hrvojka Mihanović Salopek, a pokrovitelji književne nagrade su Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH.

„Knjiga Davora Dijanovića ne samo da u potpunosti udovoljava temeljnom kriteriju naječaja ”za najbolje prozno djelo s temom hrvatskoga kulturnog identiteta, objavljeno na hrvatskom jeziku u 2024. godini”, nego u mnogočemu se naslanja na publicističku djelatnost Benjamina Tolića u žanrovskom, idejnom, etičkom i političkom pogledu, ako da nije pretjerano reći da u publicističkoj djelatnosti Davora Dijanovića Benjamin Tolić ima najboljeg nastavljača. Kao središnji modus Dijanovićeva publicističkog djelovanja nameće se geopolitičko promišljanje hrvatskog položaja u europskom i svjetskom okružju. Druga bitna značajka Dijanovićeva publicističkog rukopisa jest za tako mlada autora neobično dorađen, jasan i konzistentan ideološki, filozofski i vrijednosni okvir u koji smješta svoja geopolitička, društvena, kulturološka i druga razmatranja. Imponira zrelost, jasnoća i rezolutnost Dijanovićevih promišljanja. Bilo da govori o geopolitici, pritisku europske birokracije na nacionalnu državu, nekom aktualnom kulturnom pitanju ili o stanju u medijima – Dijanovićevi tekstovi uvijek imaju prepoznatljiv autorski pečat. U idejnom i vrijednosnom smislu autor se naslanja na hrvatsku državotvornu misao, u širokom luku od Ante Starčevića do Benjamina Tolića, te kršćansku sliku svijeta. Knjiga Davora Dijanovića, jednog od rijetkih hrvatskih publicista kojima publicistika nije tek usputna djelatnost nego poziv kojem se u potpunosti posvećuju, vrijedan je doprinos recentnoj hrvatskoj političkoj publicistici, osobito onom njezinom suverenističkom i protuglobalističkom dijelu koji je, uslijed pomicanja cijele medijske scene ulijevo, ostao na margini, bez svojih medija, mecena i državne potpore. Tim više treba pozdraviti pojavu ovakvih knjiga, one doprinose kakvoj-takvoj ravnoteži na hrvatskoj medijskoj sceni. Na kojoj, apsurda li, država tetoši one koji problematiziraju samo njezino postojanje, dok onemogućuje ili, u najboljem slučaju, ignorira one koji joj nastoje konstruktivno doprinijeti na kulturnom, političkom i intelektualnom planu. S druge strane da nije tako, da su stvari i prioriteti u državi posloženi kako treba – ne bi bilo potrebe za ovakvom knjigom. Knjige u kojoj s jedne strane minuciozno, akribično i argumentirano raščlanjuje, a s druge strane strastveno i angažirano opominje, apelira, poziva na djelovanje. I neka čitatelje ne zavara pesimističan naslov, knjiga odiše borbenošću i vjerom u hrvatsku budućnost, zloguk naslov je tu da nas prene i motivira za borbu za bolje hrvatsko sutra“, stoji u obrazloženju Povjerenstva za dodjelu nagrade.

Dodjela nagrade i stipendije u čast književnika, publicista, prevoditelja i diplomata Benjamina Tolića, oplemenjen je kulturno-zabavnim programom u kojem je predstavljena knjiga Tvojim glasom: Ljubav u sjeni politike i upriličena predpremijera filma Dubravka Oraić Tolić: U oblacima. U programu su uz autoricu Dubravku Oraić Tolić sudjelovali Helena Sablić Tomić koja je recenzentica knjige i scenaristica filma i dramski umjetnik Robert Kurbaša. Nazočnima su se obratili načelnik Ante Begić, predsjednica DHK Hrvojka Mihanović Salopek i predsjednica Zaklade DHK u BiH i JHO DHK Anita Martinac.