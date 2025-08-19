Dan iseljenika u Nerezinama

Manifestacija u organizaciji The Saint Francis Benevolent Society of Nerezine New York 1898 i nerezinske podružnice okupila je iseljenike i mještane uz svečani program i izložbu posvećenu 80. obljetnici ponovnog osnutka hrvatske osnovne škole u Nerezinama.

Dana 16. kolovoza u Nerezinama je održan Dan iseljenika, u organizaciji The Saint Francis Benevolent Society of Nerezine New York 1898, Nerezine, voditeljice udruge Flavie Zorović te dr. sc. Julijana Sokolića, osnivača zajedno sa Marcom Pinezichem Nerezinske podružnice Benevolent Society of St. Francis. Julijano je također bio prvi predsjednik udruge u dva mandata, zatim Elvis Živković, i u drugom mandatu sadašnja predsjednica.

Nakon pozdravnog govora predsjednice Društva, nazočnima su se obratili i voditeljica riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika Renata Garbajs te Sanjin Zoretić, predsjednik Talijanske zajednice Mali Lošinj.

Središnji dio svečanosti bila je dvojezična izložba posvećena 80. obljetnici ponovnog osnutka hrvatske osnovne škole u Nerezinama (1945. – 2025.), autora Julijana Sokolića.

Izložbu je, pod pokroviteljstvom Grada Malog Lošinja, postavila Irena Dlaka.

Postavljena u Vijećnici, izložba ostaje otvorena do 20. rujna.