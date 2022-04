Stipendija za Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture/ The scholarship for the University School of Croatian language and culture

Središnji državni ured za Hrvate izvan RH, zahvaljujući suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i HMI, dodijelit će 1 (jednu) stipendiju za učenje hrvatskog jezika za Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture koju provode Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika, koja će se održati u Zagrebu od 27. lipnja 2022. do 22. srpnja 2022.

Središnji državni ured za Hrvate izvan RH, zahvaljujući suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Hrvatskom maticom iseljenika, dodijelit će 1 (jednu) stipendiju za učenje hrvatskog jezika za Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture koju provode Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika, koja će se održati u Zagrebu od 27. lipnja 2022. do 22. srpnja 2022. Zainteresirani kandidati za stipendiju mogu dostaviti svoju prijavu isključivo na e-mail: ured-dobrodoslice@hrvatiizvanrh.hr. Prijave se zaprimaju od 6. travnja do 14. travnja 2022.

Više informacija: https://hrvatiizvanrh.gov.hr/natjecaji-574/stipendija-za-sveucilisnu-skolu-hrvatskog-jezika-i-kulture-4910/4910

The Central State Office for Croats Abroad, thanks to the contribution of the University of Zagreb and the Croatian Heritage Foundation, has been given 1 (one) scholarship to learn Croatian as part of the program offered by the University School of Croatian language and culture run by the University of Zagreb and the Croatian Heritage Foundation. Interested candidates should submit their applications only via e-mail to the following address: ured-dobrodoslice@hrvatiizvanrh.hr. Applications are accepted from April, 6th to April, 14th 2022.

