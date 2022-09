Proslavljena 50. obljetnica HKM Mannheim-Mosbach

Hrvatska katolička misija Mannheim-Mosbach svečano je proslavila 50. obljetnicu postojanja. Misna slavlja u subotu, 10. rujna u crkvi Sv. Josipa u Mosbachu, u nedjelju, 11. rujna u crkvi Sv. Alberta u Heidelbergu i u crkvi Duha Svetoga u Mannheimu predvodio je u tom povodu vrhbosanski nadbiskup metropolit i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini mons. dr. Tomo Vukšić, predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za Hrvatsku inozemnu pastvu.

Svečana misna slavlja u Mannheimu, Mosbachu i Heidelbergu predvodio je vrhbosanski nadbiskup metropolit i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. dr. Tomo Vukšić, a uveličali su ih zborovi u Mannheimu pod vodstvom Magdalene Žgele, u Mosbachu pod vodstvom Andriane Atlagić i u Heidelbergu pod vodstvom Veronike Žgele

Završna svečanost bila je u Mannheimu. Misno slavlje u punoj crkvi Duha Svetoga u tome njemačkom gradu, u kojemu je ujedno misijsko središte, započelo je ophodom od sakristije dvorištem oko crkve do u crkvu.

U suslavlju s mons. Vukšićem bio je voditelj misije vlč. Robert Ružić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, koji je na početku srdačno pozdravio oca nadbiskupa i zahvalio mu na pastirskom pohodu HKM Mannheim-Mosbach u svečanosti proslave 50. obljetnice misije.

Mons. Vukšić je u uvodnoj riječi uputio čestitku župniku i cijeloj misijskoj zajednici o 50. obljetnici.

Misnom slavlju prebivala je i s. Theresita Hettich, koja je zadužena za koordinaciju među misijama drugih materinjih jezika u Nadbiskupiji Freiburg, a kojoj je na kraju misnog slavlja misijska pastoralna suradnica i tajnica Ruža Đordić-Marošević uručila veliki buket cvijeća, uz riječi zahvale vlč. Ružića i veliki pljesak okupljene zajednice, za sve što čini za dobro katolika drugih materinskih jazika u toj Nadbiskupiji, među kojima su i Hrvati. Predstavnici misijskog pastoralnog vijeća uručili su prigodni dar mons. Vukšiću u Mosbachu, Heidelbergu i u Mannheimu, a vlč. Ružić je tijekom proslave udijelio zahvalnice zaslužnima. Na sv. misi je bila i istaknuta humanitarna djelatnica, poglavito za vrijeme i nakon rata u Hrvatskoj i posebice u Bosni i Hercegovini, Brigitta John sa suprugom.

Na kraju je mons. Vukšić zahvalio Bogu na 50 godina postojanja te misije i svem Božjem milosrđu na svim misijskim slavljima i događajima.

Na misnom slavlju u Mosbachu sudjelovao je i delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina, koji je uputio čestitku za 50. obljetnicu misije.

Nakon misnog slavlja u Mannheimu za sve je priređen objed na stadionu SG „Croatia“ Mannheim. U programu je nastupila i misijska folklorna skupina „Vatreni opanci“.

Prije svečane sv. mise u crkvi Sv. Josipa u Mosbachu priređena je akademija u povodu 50. obljetnice misije. Izveden je glazbeni program, a kratku povijest misije predstavila je članica pastoralnog vijeća Dragica Balučkić. U prigodnoj prezentaciji okupljeni su mogli vidjeti povijest misije kroz fotografije autora Peje Vukića.

Istaknuto je kako je Hrvatska katolička misija (HKM) Mannheim osnovana 1971. godina. Godinu dana kasnije 1972. godine je odvajanjem od HKM Mannheim nastala HKM Mosbach Za voditelja HKM Mannheim 1971. je imenovan dr. vlč. Ante Lutter, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, koji je misiju vodio do 1989. Prije osnutka HKM Mannheim i HKM Mosbach misna su slavlja na tom području slavili vlč. Ivan Kosina, koji je imao sjedište u Ludwigshafenu i vlč. Ivan Plješa, koji je imao sjedište u Karlsruheu. HKM Mosbach je vodio vlč. Dragan Čuturić od 1972. do 2004., kojoj se 1973. godine pripojio i dekanat Heidelberg.

Od 1989. do 2010., HKM Mannheim, a od 2004. HKM Mannheim-Mosbach je vodio vlč. Vinko Radić, HKM Mannheim-Mosbach vlč. Anto Perić od 2010. do 2011., a vlč. Robert Ružić od 2011. do danas. U HKM Mannheim-Mosbach su djelovali pastoralne suradnice i suradnici: Marija Krstičević (1971.-1989.), s. Nevenka Tadić (1990.-1995.), maestro Ivan Žan (1996.-2007.), Magdalena Ferenčina (2007.-2017.) i Ruža Đorđić-Marošević od 2015. do danas. Godine 2004. Mannheim i Mosbach su se ponovno ujedinile i danas djeluju kao HKM Mannheim-Mosbach. Tako da je ta misija prošle i ove godine proslavila 50. obljetnicu postojanja. Na području misije je danas oko 12.500 Hrvata katolika.

Tekst: Adolf Polegubić

Foto: Pejo Vukić i Adolf Polegubić