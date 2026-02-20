Pozivamo vas na seminar Stvaranje kazališta koji će se u organizaciji Hrvatske matice iseljenika održati u Gučoj Gori (BiH) od 8. do 14. lipnja 2026. godine

Organizator: Hrvatska matica iseljenika

Voditeljica programa: Danijela Primorac

Voditelj seminara/radionice: Ivan Mokrović

Vrijeme održavanja: 8. do 14. lipnja 2026.

Mjesto održavanja radionice: Franjevački samostan Guča Gora, Travnik, Bosna i Hercegovina

Smještaj: Franjevački samostan Guča Gora

Prijevoz: polaznici sami organiziraju prijevoz do i iz Guče Gore

O programu:

Stvaranje kazališta je seminar koji se odvija uz profesionalno mentorsko vodstvo, a namijenjen je amaterima i voditeljima kazališnih (dramskih) grupa koji djeluju izvan Hrvatske, zamišljen kao radionica za poduku onih koji žele proširiti i obogatiti svoje znanje, kao i za one koji tek žele osnovati kazališnu grupu. Tijekom sedmodnevnog druženja, učenja i stvaranja čut ćete mnogo korisnih savjeta i usvojiti praktična znanja koja možete lako primijeniti.

PROGRAM: Seminar se održava u Guča Gori, u samostanskom okruženju koje prirodno potiče koncentraciju, međusobno povezivanje i svojevrsno umjetničko povlačenje od svakodnevice. Program je zamišljen kao praktična radionica stvaranja, a ne kao niz predavanja. Tijekom programa polaznici uče kako kazalište doista nastaje, a ne samo kako se gluma izvodi. Formalno kazališno obrazovanje nije potrebno.

SMJEŠTAJ: Polaznici programa bit će smješteni u franjevačkom samostanu Guča Gora. Troškove smještaja i prehrane pokrivaju organizatori. Radionica će se održati u prostorijama samostana Guča Gora.

NAPOMENE:

Prijaviti se mogu osobe od 18 i više godina

Broj polaznika je ograničen (8-12)

Sudionici programa sami organiziraju i snose troškove svog prijevoza do i iz Guča Gore

PRIJAVA: Prijave traju do 30. travnja 2026. godine ili do popunjenja predviđenog broja polaznika. Prijavnicu i više informacija o samom projektu i uvjetima prijave možete dobiti putem emaila danijela.primorac@matis.hr