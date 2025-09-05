Život posvećen znanosti i zajednici: In memoriam Anthony W. Rasporich

Profesor, znanstvenik i kroničar hrvatskog iseljeništva ostavio je neizbrisiv trag u kanadskoj akademskoj zajednici i hrvatskom iseljeništvu

Dana 9. kolovoza 2025. u Calgaryju, Alberta, preminuo je zaslužni profesor povijesti Anthony Walter Rasporich. Rasporich je bio vodeći povjesničar Hrvata u Kanadi i zagovornik multikulturalizma, a od 1980. do 2002. bio je suurednik uglednog akademskog časopisa Canadian Ethnic Studies/Études ethniques au Canada…

Anthony Walter Rasporich je imao uspješnu karijeru kao pedagog, sveučilišni djelatnik, urednik časopisa te autor i urednik brojnih monografija. Pridružio se Odsjeku za povijest Sveučilišta u Calgaryju, Alberta, 1966. godine, a od 1973. do 1976. bio je pročelnik Odsjeka za povijest. Rasporich je imenovan na vodeće pozicije na Fakultetu društvenih znanosti, obnašajući dužnost prodekana od 1976. do 1981., a dekana od 1986. do 1994. godine.

Rasporich je rođen u Port Arthuru, sjevernom Ontariju, kao sin Milana i Sofije (rođene Grgurić) Rasporić. Gradić Port Arthur (danas Thunder Bay) nalazi se na sjevernoj obali jezera Superior. Njegov otac rođen je u Hreljinu i emigrirao je u Kanadu 1928. u dobi od 17 godina, dok je njegova majka rođena u Ravnoj Gori i došla u Kanadu u dobi od 7 godina 1927.

Thunder Bay bio je ključno pretovarno središte za izvoz pšenice iz zapadnih kanadskih provincija na svjetska tržišta. Hrvatski useljenici počeli su se naseljavati u Port Arthuru već tijekom ranih godina dvadesetog stoljeća. Radili su kao lučki radnici, u šumarstvu, rudarstvu te industriji celuloze i papira, kao i u sektorima izgradnje željeznica i autocesta. Tijekom međuratnog razdoblja zajednica je bila dovoljno velika da je osnovala Hrvatski dom (1935.) i podružnice raznih hrvatskih dobrotvornih, društvenih, kulturnih, tamburaških, radničkih, ženskih i političkih društava. Rasporićev otac Milan bio je dugogodišnji tajnik Odsjeka 679 „Sveti Nikola“ Hrvatske bratske zajednice u Port Arthuru. Njegove obavijesti i izvješća pojavljivala su se tijekom nekoliko desetljeća u novinama Zajedničar (Pittsburgh).

U Port Arthuru, Rasporich je pohađao osnovu (St. Andrew’s School) i srednju školu (Port Arthur Collegiate Institute). Dok je odrastao, hrvatski je bio drugi jezik koji se povremeno govorio u obiteljskom domu. Isticao se tijekom školovanja i u sportu, posebno u košarci i skoku u vis. Dok je završavao srednju školu, Rasporich je razmišljao o tome da postane svećenik ili da nastavi obrazovanje u svjetovnom ozračju. Dok se borio s tom odlukom, njegovoj majci Sofiji dijagnosticiran je rak. S tom poražavajućom viješću, Rasporich je želio ostati kod kuće i pomoći svojim mlađim sestrama Brendi i Betty-Jane da se brinu za majku. Međutim, njegova majka je inzistirala da nastavi svojim putem prema visokom obrazovanju. U dobi od sedamnaest godina, njegova voljena majka Sofija umrla je, a Rasporich je započeo svoje sveučilišno obrazovanje.

Rasporichev doktorat iz kanadske povijesti

Diplomirao je (1962.) i magistrirao (1965.) povijest na Sveučilištu Queen᾿s u Kingstonu, Ontario. Tamo je također igrao za košarkaški momčad Queen᾿s Golden Gaels. Studirao je kod istaknutog kanadskog povjesničara WL Mortona i doktorirao kanadsku povijest na Sveučilištu Manitoba u Winnipegu 1970. godine s disertacijom pod naslovom „Razvoj političkih i društvenih ideja u provinciji Kanada, 1848. – 1858.“.

Kao uspješan i cijenjeni profesor povijesti, Rasporich je predavao razne kolegije i mentorirao mnoge poslijediplomske studente. Monografije koje je napisao i uredio usredotočile su se na povijest zapadne Kanade, multikulturalne teme, imigraciju u Kanadu te regionalnu i urbanu povijest. Pripadao je skupini mladih znanstvenika na području socijalne povijesti koja se pojavila 1960-ih i osporavala tradicionalne povijesne narative. Usredotočila se na živote i borbe običnih ljudi i često ispitivala teme poput useljenja, rada, klase, etničke pripadnosti, rase, žena, obitelji i zajednice koje su uglavnom nedostajale u povijesnim zapisima. Ovi stručnjaci bili su posvećeni otkrivanju utjecaja tih skupina i pokazivanju da te skupine nisu bile ni statične, ni jednolične u svojim stavovima, niti pasivno suočene s događajima koji su utjecali na njihove živote.

Sudionici panela na simpoziju „450 godina Hrvata u Kanadi“ održanom u Calgaryju 1993. godine, s lijeva na desno:: dr. Vinko Grubišić, dr. Anthony W. Rasporich i Adam S. Eterovich

Rasporich je bio rani zagovornik multikulturalizma u Kanadi, a od 1980. do 2002. bio je suurednik uglednog akademskog časopisa Canadian Ethnic Studies/Études ethniques au Canada. Autor je i urednik ili suurednik nekoliko knjiga, uključujući: Prairie Perspectives (1973.), Western Canada Past and Present (1975.), Frontier Calgary (1975.), The Social Sciences and Public Policy in Canada (1979.), The Making of the Modern West (1984.), Winter Sports in the West (1990.), Migration and the Transformation of Cultures (1992.) i povijest Sveučilišta u Calgaryju pod naslovom Make No Small Plans (2007.). Rasporich je također doprinio građi Leksikona kanadske biografije (Dictionary of Canadian Biography).

Vodeći povjesničar hrvatske zajednice u Kanadi

Rasporich je bio vodeći povjesničar Hrvata u Kanadi te je objavio nekoliko članaka u zbornicima, znanstvenim časopisima i godišnjacima vezanim uz tu temu. To je uključivalo studije o radničkim radikalima, radnicima u udaljenim šumarskim i rudarskim logorima, iskustvima radnika doseljenika tijekom Velike gospodarske krize i najranijim useljenicima. Bio je prvi povjesničar koji je osvijetlio razoran utjecaj Prve nacionalne internacije u Kanadi (1914. – 1920.) usredotočene na hrvatske radnike useljenike u Kanadi. Ti su se doseljenici suočavali sa sumnjom i predrasudama, njihova su kretanja praćena i ograničavana, a značajan broj njih bio je podvrgnut internaciji, prisilnom radu i potom deportaciji nakon rata.

Njegova značajna knjiga iz 1982. godine, Za bolji život: Povijest Hrvata u Kanadi (For a Better Life: A History of the Croatians in Canada), objavljena je na oba službena jezika Kanade (engleskom i francuskom). Djelo je objavljeno kao dio serije „Generacije: Povijest kanadskih naroda“. Financirana od strane Federalne vlade putem Uprave za multikulturalizam, svaka od knjiga bila je posvećena različitoj etnokulturnoj zajednici, a Rasporicheva knjiga proglašena je jednom od najboljih objavljenih u seriji. Njegov pristup bio je smjestiti hrvatsku doseljeničku i etnokulturnu zajednicu u kontekst kanadske političke, gospodarstvene i društvene povijesti. Knjiga i dalje ostaje jedna od najboljih knjiga na svim jezicima posvećena određenoj hrvatskoj doseljeničkoj zajednici. U jednoj recenziji, povjesničar Jure Prpić opisao je Rasporichevu knjigu kao „najopsežniji nakladnički pothvat na tu temu“ i pohvalio je kao „uravnotežen, sveobuhvatan i objektivan prikaz teme“ (Zajedničar, 28. prosinca 1983.).

Tijekom godina, Rasporich je bio pozivan da održi predavanja o aspektima hrvatske prisutnosti u Kanadi. To je uključivalo njegovo sudjelovanje na simpozijima kao što su: „Hrvatski nacionalizam i kultura u 19. i 20. stoljeću“ (Toronto, 1983.), „Iseljenici iz Hrvatske i njihova postignuća“ (Calgary, 1984.) i „450 godina Hrvata u Kanadi“ (Calgary, 1993.). Njegovi prilozi koji se tiču Hrvata u Kanadi objavljeni su u publikacijama kao što su Canadian Ethnic Studies, Matica iseljenički kalendar, Newsletter of the Croatian Historical Society of Western Canada i Polyphony. Rasporich je također bio član uredništva Newsletter of the Croatian Historical Society of Canada (1982. – 1986.) i jedinstvenog sveska Folia Croatica-Canadiana (1995.). Zbog svoje stručnosti, Rasporich je bio angažiran za pisanje članaka o Hrvatima u Kanadi za Kanadsku enciklopediju (The Canadian Encyclopedia) i Enciklopediju kanadskih naroda (Encyclopedia of Canadaʼs Peoples).

Tijekom svoje znanstvene karijere, Rasporich je primio nekoliko poslijediplomskih stipendija. Za svoj dugogodišnji istaknuti rad kao suurednik časopisa Canadian Ethnic Studies dobio je nagradu za životno djelo u etničkim studijama 2003. godine. Kao priznanje za njegov doprinos povijesti Hrvata u Kanadi, 2014. godine primio je Nagradu za postignuća u zajednici Kanadsko-hrvatske gospodarske komore.

Karijera u sklopu kanadske akademske zajednice

Svojim vodećim položajima na Odsjeku za povijest i Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Calgaryju, izuzetnim znanstvenim radom, dugogodišnjim uredničkim radom za Canadian Ethnic Studies, kao i svojim pionirskim doprinosima proučavanju hrvatskih useljenika i hrvatske etnokulturne zajednice u Kanadi, Anthony Rasporich ostavio je neizbrisivo nasljeđe koje će i nastaviti inspirirati buduće generacije hrvatskih Kanađana.

U svom obiteljskom životu, Anthony Rasporich bio je odan suprug, otac i djed. Upoznao je Beverly, svoju suprugu s kojom je bio u braku 64 godine, dok su oboje pohađali Sveučilište Queen᾿s. Beverley je također postala uspješna profesorica i znanstvenica. Njegova djeca Paul, Leslie, Stefan i Matthew uvijek su osjećali da ih otac u potpunosti podržava. Njegovi unuci Kai, Seth i Finn srdačno su oslovljavali Rasporicha s „djeda“ i zajedno s njegovom djecom imali su priliku svjedočiti njegovim majstorskim vještinama i iskusiti njegovu natjecateljsku stranu tijekom obiteljskih košarkaških „utakmica“. Unatoč zahtjevnim visokim sveučilišnim pozicijama te svojoj nastavničkoj i znanstvenoj karijeri, Rasporich je ostao potpuno odan suprug i aktivno angažiran otac koji je uvijek bio tu za svoju životnu partnericu, djecu i unuke.